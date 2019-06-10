中評關注：桃園藍軍整合　挺韓略佔上風

端午連假，桃園六席“立委”提名參選人共聚一堂。（照片：楊有恆臉書） 中評社桃園6月10日電（記者 黃文杰）端午連假三天落幕，桃園藍軍一點也沒有休息，包括六位黨提名“立委”參選人、兩位原住民“立委”參選人，外加地方黨籍幹部共聚一堂，為了2020重返執政，全力整軍備戰。中國國民黨主席吳敦義夫婦也蒞臨會場，打氣加油，尤其面對桃園是民進黨市長鄭文燦主政，掌握執政優勢，國民黨一點也不感大意。



這場“攜手向前、重返2020”活動是在6月8日，端午連假第二天晚間舉行。



國民黨在桃園並非執政黨，但是議會仍是國民黨最大黨，透過黨籍桃園市議會議長邱奕勝出面邀約，上半場先安排桃園市黨代表座談會，多位中常委蒞臨聆聽，接著是地方黨部、黃國園黨部及黨代表與各區幹部進行聯誼活動。



六位獲得黨提名“立委”參選人，包括陳根德、呂玉玲、吳志揚、魯明哲、萬美玲以及陳學聖，全員到齊，加上兩位拼初選的原住民“立委”參選人楊進福與廖國棟（由妻子也是桃園市議員陳姿伶）到場。



外界關注，目前國民黨正在進行2020初選，藍軍“立委”參選人到底期待誰是“母雞”？



國民黨桃園市黨部副主委、黃國園黨部主委于北辰透過先前分區座談，進行非正式統計，地方黨員挺高雄市長韓國瑜比率約六成五，挺鴻海集團董事長郭台銘約三成，其餘支持國民黨其他參選人。



于北辰告訴中評社，這個數字都還會變動，但是桃園確實挺韓比例高，這是不爭事實，不過國民黨一旦產生候選人，屆時不是“非韓不投”、“非郭不投”、“非朱不投”，最後肯定是“非藍不投”，桃園國民黨會大團結，力挺初選過關的參選人，帶領打贏2020。



桃園藍軍在端午連假進行“整軍備戰”，效果不錯，尤其還請來黨主席吳敦義夫婦，基層黨員也給吳敦義熱情掌聲，畢竟初選這段時間，外界只要認為初選不公，初選辦法“奇奇怪怪”，都會把矛頭指向吳敦義，長期受到指責與委屈，但是吳確實扮演好“kingmaker”角色，甚至自己放棄參選2020的機會，確實為國民黨留下好的典範。