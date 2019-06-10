中評關注：民進黨今開始民調　蔡賴都拼了

蔡英文9日到新竹市跑行程，市長林智堅陪同。（取自蔡英文臉書） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選10日起將進行電話民調，蔡英文與賴清德仍有競選行程。賴清德從南到北進行三天車隊大掃街，蔡英文則除了繼續拜廟行程，仍積極打出“美國牌”，今天將出席”2019美國聯邦調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營”開幕式致詞。蔡賴兩人民調緊咬，互不相讓，在民調這幾天仍希望多拼支持度。但黨內也傳出不少擔憂，擔心初選後仍沒辦法結束選舉。



民進黨初選將於今天晚上起進行電話民調，最快13日中午有結果。賴清德公開提到他若輸，會支持蔡英文；但蔡至今沒有明確提及若她初選輸了，會支持賴清德。因此，黨內仍有不少人擔心“初選不是最終局”。



新潮流綠委段宜康在9日晚間於臉書上撂重話，明天要開始做“總統”初選民調了，他在意的不是誰勝誰負；而是這確定是“最終選拔賽”嗎？醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見。



除了段宜康擔心初選結束後又有變化外，陳水扁日前也說，一旦賴清德贏蔡英文誤差1％，民進黨要怎麼辦？即使賴贏5、6％，也可以說是在誤差範圍內，在這種情況下，民進黨有可能在全代會祭出“霸王條款”，直接徵召蔡英文。



段宜康與陳水扁難得意見一致，因為他們都擔心初選還會有變數。蔡英文一直不願意公開表態她初選輸，會支持賴，可能尋求連任的執政者講到自己會輸，那多沒面子，最後若蔡真的輸了，支持蔡的民眾，會就此罷休嗎？這些挺英的群眾很可能不接受初選結果，這都是可能的變數。



民進黨諸多人士都認為蔡、賴兩人民調真的是膠著，現在要說誰輸誰贏很難百分之百篤定。因此兩人在民調這幾天仍繼續努力拉票。



賴清德從台灣南部屏東開始車隊掃街，11日會到北台灣。蔡英文在“國政”上則是鎖定與美方關係的增進，蔡今天出席美國聯邦“調查局國家學院校友會亞太區複訓研習營”開幕典禮，這個聚會首度在台灣舉行，蔡政府藉此展現台美友好關係。

