中評關注：韓國瑜造勢愈熱　國民黨愈焦慮？

韓國瑜造勢場一場比一場熱。（中評社資料照） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的高雄市長韓國瑜，8日在花蓮的第二場大造勢仍舊人潮滿滿，韓粉挺韓氣氛更熱烈，從61台北凱道到花蓮，接下來還有雲林、台中、屏東、高雄場，可預見的是韓的聲勢可望維持在高點，但韓的造勢愈熱，是否會讓國民黨內部的焦慮愈來愈升高，是值得觀察的重點。



主要原因是，國民黨初選隨著這樣的發展愈趨激烈，另一強力競爭者、鴻海董事長郭台銘和韓國瑜的相爭，如果在初選後無法整合，最後變成全面分裂，對國民黨來說是大災難。



國民黨預計在10日上午公布2020初選名單，目前五位人選包括韓國瑜、郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中，都已完成繳交新台幣500萬元作業費用的程序，因此預計五人都會在名單中。



而五人的競爭，將是國民黨大選初選首次出現的景象，雖然眾人對外都高喊團結，且希望初選後能一致對外，但照目前初選競爭激烈程度，團結恐怕是國民黨現在較難奢想的狀況。



從韓國瑜台北、花蓮這兩場造勢看來，韓粉激情程度更甚以往，且“非韓不投”的聲音也更堅定，甚至有人高喊要國民黨停止初選，直接徵召韓出戰2020等等。韓粉的強烈排他性，外界認為對於國民黨吸引淺藍和中間選民是不利的，這樣的狀況持續下去，恐怕只會讓民進黨或是可能參選2020的台北市長柯文哲得利。



而郭台銘的部分，目前仍是照其競選步驟在走，如果隨著國民黨七月進行民調的時間更接近，郭也啟動決戰模式，兩強對撞的狀況下，初選後能否整合團結會是個大問號。



據了解，國民黨中央有意在正式進入初選階段後，要求各參選人簽署不互打的切結書，就是希望避免這樣的狀況發生，只是，一只切結書能發揮多大的功用？國民黨中央能否扮演調停角色？後續發展還有得瞧。