李建榮：辣台妹還在吸自信鴉片

李建榮。(中評社 資料照) 中評社台北6月10日電／民進黨2020初選政見會的整場關鍵，就是賴清德和蔡英文論輸贏。資深媒體人、圓山大飯店董事長李建榮發表文章表示，蔡英文為爭取連任，始終把前“行政院長”賴清德的挑戰視為對民進黨執政的自我否定，這個潛台詞就是說民進黨應該要自我肯定施政有成，因此她就理應獲提名競選連任。蔡英文的成敗輸贏，民進黨需要好好評估。初選擊垮賴清德就高枕無憂保證蔡英文順利連任嗎？“國會”多數席次還能確保嗎？



李建榮在中時電子報發表文章如下：



賴清德參選的制高點在於去年11月24日九合一選舉的結果，台灣選民已經做出決定。他擔憂的是民進黨這艘船讓蔡英文繼續領軍，不僅會丟掉政權，甚至連“國會”多數的局面都會不保，因此唯有“蔡下賴上”，民進黨才有機會一拚。



面對賴的步步進逼，蔡動用龐大的人情包圍及行政優勢圍堵，也勸阻不了賴的參選，因此蔡才會哀怨道出自己是第1位現任“總統”在初選遭到挑戰的人。



但政黨輪替的考驗已經不是8年，人民耐不住性子，還不到4年就想求新求變。民進黨在地方大選重挫，蔡英文仍要像吸鴉片般地對綠色選民灌輸要有自信，不要放棄，不要否定。但重點在於，多數民意肯定了蔡英文的施政嗎？對賴清德而言，他也曾是執政團隊的一員，選擇共同承擔，他的著眼在於民進黨讓蔡於這任離開，也算是民進黨深層的檢討，願意在去年失敗的廢墟中重先再起，這也是為民進黨保留一口氣，以“換蔡”換取選民對民進黨的止血。



但蔡英文卻認為賴清德的進取就代表蔡英文的失敗，蔡的失敗就代表民意否定民進黨的執政。因此蔡力圖武裝自己，裹脅團隊，強力包裝推銷改革有成，低姿態仍要爭取賴的合作。



蔡英文強調，不論誰得到提名權，重點在於這個人能不能為台灣帶來根本性的改變，持續帶領台灣進行脫胎換骨的工程。但要贏得大選絕不能僅止於同溫層的取暖，蔡口中的“根本改變”與“脫胎換骨”說，不認同的選民意會這是對“中華民國”的“偷梁換柱”，曾在“憲法”前宣示對“中華民國”效忠的她，多次已把這個“國家正名”為“中華民國台灣”，上次競選的維持現狀早已口說無憑。



更何況她的改革，轉型正義成為鬥爭清算在野黨；年金改革不僅衝擊退休軍公教警的晚年生活而已，更破壞法律不溯及既往的正義原則；她的非核家園政策遭公投否定，卻仍堅持否定核四運轉，民進黨的能源政策將給“國家”帶來不可逆轉的傷害；她的兩岸政策仇中恐中，拉美抗中，以增加“國防”預算對美軍事採購，將引發台海更大的風險，“國家”的“主權”地位將遭到更大的打壓。姑且不論她任內已“斷交”5國，索羅門邦交岌岌可危，甚至對於台灣海外詐欺犯被遣返大陸都束手無策。



凡此種種，蔡英文的成敗輸贏，民進黨需要好好評估。初選擊垮賴清德就高枕無憂保證蔡英文順利連任嗎？“國會”多數席次還能確保嗎？



