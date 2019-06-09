江西暴雨洪澇災害　國家啟動Ⅳ級救災應急響應

中評社北京6月9日電／新華社報道，記者9日從應急管理部獲悉，針對江西省吉安、上饒等地嚴重暴雨洪澇災情，國家減災委、應急管理部當日10時緊急啟動國家Ⅳ級救災應急響應。



據江西省應急廳報告，6月6日以來，贛東北、贛中等地出現強降雨，局地特大暴雨，部分河流發生超警戒洪水，引發嚴重洪澇災害。截至6月9日11時，災害共造成吉安、上饒、鷹潭等9市45個縣市區91.7萬人受災，因災死亡6人，失蹤1人，緊急轉移安置和需緊急生活救助13.3萬人，農作物受災面積77.4千公頃，絕收面積7.3千公頃，倒塌房屋118戶290間，嚴重損壞房屋97戶183間，一般損壞房屋1100戶2117間，直接經濟損失15.9億元。



據應急管理部有關負責人介紹，目前派出的工作組已趕赴災區，實地查看災情，指導和協助地方做好救災工作。同時，應急管理部向災區緊急調撥2000頂帳篷、1萬張折疊牀和2萬床棉被等中央救災物資，支持做好受災群眾基本生活保障工作。



據了解，災害發生後，江西省委、省政府組織開展抗洪搶險救援救災工作，省減災委、應急廳已於6月8日20時啟動省級Ⅲ級救災應急響應，先後派出多個工作組赴吉安等重災區指導開展救災工作，並向災區緊急調撥發放大量折疊牀、毛巾被等救災物資，確保受災群眾基本生活。