中俄合作具有強大內生動力和戰略價值

中評社北京6月10日電／2019年6月5-7日，習近平主席對俄羅斯進行國事訪問，作為主賓出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇並發表講話。在中俄建交70周年之際，兩國再次提升雙邊關係定位，簽署“發展新時代全面戰略協作夥伴關係”及“加強當代全球戰略穩定”聯合聲明、達成多項雙邊合作文件。在強大的內生動力驅動和複雜的國際形勢推動下，中俄關係歷久彌堅，戰略價值進一步凸顯。



中俄合作的內生動力源源不斷



中國網發表中國現代國際關係研究院歐亞研究所副研究員尚月文章分析，首先，來自於兩國元首外交掌舵領航。2013年以來，習近平主席已8次到訪俄羅斯，兩國元首在雙、多邊場合會晤近30次。兩國元首惺惺相惜，具有高山流水之默契。早在2013年，習近平主席作為國家元首首次訪俄時，就曾表示“與普京總統性格很相似”。



此訪前，習近平主席親切地稱普京為“交往最密切的外國同事和最好的知心朋友”。普京總統此次專程陪同習近平主席共游家鄉聖彼得堡和涅瓦河，稱中國是“俄最重要的戰略夥伴，俄與任何國家關係都沒有這樣的廣度和寬度”。



其次，來自於雙方對歷史經驗教訓的深刻總結。中俄關係不僅經歷了建交後的70年風雨，更有長達400年豐富而密切的交往史。互為最大鄰國的中俄兩國，非常清楚彼此在各自國家發展和安全方面發揮著何種重要和深刻的影響。



習近平主席在中俄建交70周年紀念大會上指出，“經歷中蘇關係的起伏後……兩國開創性建立“不結盟、不對抗、不針對第三方”的新型中俄關係，為兩國關係長遠發展奠定了堅實基礎。”在1996年確立為“平等信任、面向21世紀的戰略協作夥伴關係”之後，兩國關係定位又得到三次提升。當前，雙方更加珍視彼此，堅定視對方為本國外交優先方向。



第三，來自於雙邊務實合作的豐碩成果和巨大潛力。近年來，中俄關係始終保持在歷史高位，雙方務實合作持續向更高水平更快發展。2018年，中俄貿易額首破千億美元，中國連續8年為俄第一大貿易夥伴國，雙方商定於2024年前將貿易額提升至2000億美元；中俄原油管線複線啟動，俄全年對華石油出口超過7000萬噸；兩國在俄羅斯北極亞馬爾LNG項目上實現全產業鏈合作，中國還將繼續投資俄北極-LNG2號項目，並參與北極航道建設。2019年底，中俄東線天然氣管道對華供氣在即，西線天然氣管道談判積極進行，中俄跨境“兩橋”即將貫通。此外，兩國在遠東開發、金融、農業、跨境電商等領域合作亮點紛呈，潛力巨大。



中俄關係的戰略價值與日俱增



文章認為，當前及未來，面對百年未有之大變局，中俄關係的戰略價值與日俱增。



中俄戰略目標具有“兼容性”。如今，兩國都處在國家發展的關鍵階段，都面臨攜手並肩實現同步振興的艱巨任務。習近平主席在與普京總統會晤時強調，在當前形勢下，雙方要深化戰略協作，這不僅是為了維護中俄兩國的利益，更是為了捍衛基本的國際準則和國際道義，維護世界和平、安全與穩定。



外部挑戰具有“同一性”。中俄共同面臨愈加不確定、風險激增的外部環境：國際安全環境面臨嚴峻挑戰，逆全球化和霸權主義、強權政治抬頭，國際社會新課題、新挑戰與日俱增。習近平主席在聖彼得堡國際經濟論壇的發言中指出，“人類再次站在了歷史的十字路口。”普京總統也稱世界形勢目前出現了“令人擔憂的動向”，對“一些西方國家通過挑起貿易戰、推行金融霸權、動輒實施單邊制裁和長臂管轄、阻撓正常教育學術交流等不正當手段進行打壓”表達強烈不滿。中俄兩國在應對新挑戰、新威脅方面面臨共同任務。



戰略配合具有“互補性”。儘管中俄在治國理政、務實合作和國際協作等方面高度契合，但兩國民族性格、外交傳統和戰略文化不盡相同，在國際舞台中的角色和作用也並不完全一致。在大目標趨同的前提下，中俄在國際協作中各具特色，各有側重又相互策應配合，凸顯兩國關係已達到相當成熟的水平。



當前，雙方在上合組織、APEC、20國集團、金磚國家及聯合國等多邊機制加強溝通，在朝核、伊核等地區熱點問題上協調立場，攜手維護國際公平正義和世界和平穩定。



此訪，習近平主席在聖彼得堡國際經濟論壇上提出堅持可持續發展的“中國方案”，表示要堅持共商共建共享的世界經濟、以人為本的幸福社會和綠色發展的美麗家園。普京總統則倡議，應當建立世界貿易體系的新協議和在國際社會普遍共識基礎上探討新的國際秩序，切實尊重聯合國在國際事務中的核心地位，充分照顧廣大發展中國家發展權益。中、俄方案交相輝映，再次體現了兩國在國際戰略配合方面的高度“互補性”。



