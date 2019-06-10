“一帶一路”倡議助推沿線國家服務業升級

中評社北京6月10日電／在日前陸續閉幕的多場大型國際會議上，中外政商界人士紛紛表示，隨著踐行“一帶一路”倡議，以跨境電商、文化旅遊為代表的服務業迎來發展新機遇。



在剛剛閉幕的2019年中國國際服務貿易交易會上，專家們認為“一帶一路”倡議有望促進沿線多國的跨境電商行業發展，激發沿線國家年輕一代的創業、就業潛力。



作為交易會配套活動，在第二屆“一帶一路”服務貿易合作論壇上，聯合國貿發會高級經濟事務官員張麗萍表示，在跨境電商法規方面，發達國家和發展中國家存在很大的差異、差距。“一帶一路”倡議不僅在硬件方面提供了支持，還幫助這些國家制定法規，培養人才，並且有一些合作已經產生明顯的效果。



法國前總理多米尼克•德•維爾潘在該論壇上也表示，在南亞，例如中國阿里巴巴集團在當地的發展，其建立的國際貿易平台就幫助了菲律賓和越南。電子商務已經成為非常獨特的一個方式，可以幫助我們去減緩經濟方面的挑戰，幫助我們滿足行業上的需求。



原國家外經貿部副部長龍永圖在論壇上表示，中國已成為全球跨境電商最大國家，增速顯著，規模巨大，與“一帶一路”沿線國家協同發展跨境電商前景廣闊。“跨境電商是適合年輕人的事業，目前年輕人做跨境電商非常活躍，‘一帶一路’沿線國家有40多億人口，年輕人很多，巴基斯坦朋友告訴我，該國過半人口都是35歲以下。電子商務需要一個龐大的人群，中國電子商務發展很快，主要是因為中國有14億人口，而正好‘一帶一路’沿線國家有40多億人口，這是一個巨大的跨境電商市場。”



中非電子商務有限公司董事長侯志剛表示，公司看准“一帶一路”給非洲帶來的跨境電商產業機遇，已布局線上支付和結匯業務、數字化貿易平台搭建，挖掘當地市場潛力。“非洲國家人口眾多，部分地區移動互聯網設備發展迅速，許多非洲國家還希望將大額商品貿易搬到線上，中國的發展經驗可以改良應用到這個需求巨大的市場。”



另外，文化旅遊產業也將受益於“一帶一路”倡議。在日前結束的上海合作組織地方經貿合作青島論壇配套的國際投資貿易博覽會上，多國代表表示，借“一帶一路”深化合作契機，期待吸引更多中國遊客，實現文化旅遊產業等相關服務業升級。



俄羅斯亞洲工業企業家聯合會副主席劉維寧表示，隨著中國和上合組織成員國旅遊產業持續升溫，這些“一帶一路”沿線國家的投資活動也有望獲得升級動力。“旅遊和投資有望互相促進，成員國之間的互信交往也能借此契機得到加強。”他說。



烏茲別克斯坦駐華大使館貿易部官員阿里木漢諾夫表示，該國地理位置處於亞歐中心區域，交通便利，是“一帶一路”的重要節點。“我國對於中國遊客還提供電子簽證等便利化服務，期待越來越多中國遊客體驗該國世界文化遺產等景點，同時體驗別具一格的中亞文化風情。”



來源:經濟參考報

