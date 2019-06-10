攜手開辟嶄新的可持續發展之路

中評社北京6月10日電／仲夏時節，涅瓦河畔，“波羅的海明珠”聖彼得堡閃耀著夏日光彩。6月6日至8日，以“打造可持續發展議程”為主題的第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇在這裡舉行，中國國家主席習近平首次出席，吸引世界目光。7日，習近平主席在論壇全會發表題為《堅持可持續發展 共創繁榮美好世界》的致辭，為當今世界應對重重挑戰、實現永續發展提出中國方案，為全球共同發展描繪美好願景。



“當今世界正經歷百年未有之大變局。新興市場國家和發展中國家的崛起速度之快前所未有，新一輪科技革命和產業變革帶來的新陳代謝和激烈競爭前所未有，全球治理體系與國際形勢變化的不適應、不對稱前所未有。”習近平主席以寬廣的歷史視野和深邃的歷史眼光把脈世界大勢。如何順應時代潮流，謀求合作共贏、可持續發展的未來？習近平主席作出深刻而堅定的回答：堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟；堅持以人為本，努力建設普惠包容的幸福社會；堅持綠色發展，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園。三個“堅持”，為世界各國攜手開辟嶄新的可持續發展之路指明了前進方向。



“可持續發展是各方的最大利益契合點和最佳合作切入點。” “可持續發展是破解當前全球性問題的‘金鑰匙’”。這是來自世界最大發展中國家領導人的肺腑之言。新中國成立70周年、改革開放40多年，中國堅定不移履行可持續發展承諾，收獲了喜人果實。通過不斷擴大對外開放、放寬市場准入，營造公平競爭的市場環境，中國積極推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，中國經濟的轉型升級更為全球經濟的可持續發展提供重要的支撐；實現7億多人口擺脫貧困，中國減貧事業的巨大成就，使全球經濟增長更加包容；積極落實應對氣候變化《巴黎協定》，成功舉辦世界園藝博覽會，堅決打贏藍天、碧水、淨土三大保衛戰，大力發展可再生能源……從經濟增長、社會發展到環境保護，一項項實實在在的舉措和行動，彰顯中國走可持續發展之路的決心與信心。



“凡益之道，與時偕行。”作為一個負責任大國，中國積極與世界分享經驗，高度重視加強可持續發展的國際合作。中國提出共建“一帶一路”倡議，搭建起以共商共建共享原則為基礎的國際合作新框架。經過近6年的夯基壘台、立柱架梁，共建“一帶一路”走向高質量發展階段，開放、綠色、廉潔的理念，高標準、惠民生、可持續的目標，得到國際社會積極響應和支持。“‘一帶一路’倡議帶來的獨特機遇，彌合了一個歷史鴻溝”“‘一帶一路’就是我們需要的夥伴關係”……贊譽之聲，跨越海陸。“一帶一路”倡議積極對接聯合國、東盟、非盟、歐盟、歐亞經濟聯盟等國際和地區組織的發展和合作規劃及各國發展戰略，一大批合作項目落地生根，為增進各國人民福祉作出了中國貢獻。



當今時代，人類命運緊密相連，各國利益深度融合。但是，逆全球化和霸權主義、強權政治抬頭，國際社會面臨的新課題、新挑戰也與日俱增。面對嚴峻的全球性挑戰，面對人類發展在十字路口何去何從的抉擇，中國堅定地將自身發展寓於全球發展，在同各國良性互動中實現普惠共贏，為各國共同發展營造更多機遇和空間。



“志之所趨，無遠弗屆。”相信只要各方攜手努力，秉持可持續發展理念，體現人類命運共同體擔當，必將實現各國人民對美好生活的向往，創造更加繁榮美好的世界。



來源：人民日報

