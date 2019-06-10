特朗普的亞太政策正在加速美國軟實力的衰落

中評社北京6月10日電／近日，澳大利亞智庫羅伊研究所（Lowy Institute）發布了2019年“亞洲實力指數”報告。其中顯示，美國仍然排在第一，但與第二名中國之間的差距比去年有所縮小。作者表示，美國實力雖然領先，但是已經相對衰退，而導致該變化的原因一方面是中國實力的增強，另一方面是特朗普政府所採取的亞太政策。



該報告客觀地反映了一個事實，即特朗普執政以來的一系列“改弦更張”的亞太政策正在加速美國軟實力的衰落。



在經濟上，特朗普利己主義政策讓各國心寒。



特朗普上任之初，即退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），讓域內國家多年的談判努力付之東流。雖然中國積極回應中美貿易摩擦，但在進行了十輪談判後，美方於今年5月，單方面宣布對華提高關稅。特朗普不僅對中國下手，而且認為對日本的巨額貿易逆差不可接受，並抨擊“美韓自貿協定”為“災難”，逼迫兩國重新談判。除此之外，在其貿易逆差調查中，印尼、越南、新加坡等亞太地區安全夥伴也被“點名”。特朗普這種只顧自己、枉顧道義、四處樹敵的做法無疑傷害了盟友和貿易夥伴對美國的情感。



相反，同樣在這一兩年，中國和日韓關係均有所改善，三國均表示支持要加快區域性自貿談判。而且，上述報告指出，“在美國退出TPP後，日本帶領11國重新談判，這對日本的外交領導力是重要的加分項”。這充分說明，特朗普政府的經濟利己主義政策不得人心，反而讓亞太各國更加“團結”。



在安全上，特朗普“做交易”讓盟友和夥伴失望。



特朗普將美國提供的安全保障承諾視為商品，多次要求日本和韓國盟友增加“付費”並切實承擔自身責任。美國要求日本未來考慮直接派兵支援美軍行動，甚至包括參與南海聯合巡航。日本無奈只得承諾從美國購入更多先進武器裝備作為回報，特朗普也引起了對日韓擁有核武器的討論。特朗普政府要求韓國為部署“薩德”反導系統支付10億美元，而不是像此前約定的那樣完全由美方承擔，還威脅如果韓國不願接受這一條件，將考慮撤回“薩德”部署。



這種對朋友開刀的做法，雖然給美國帶來了短期好處，但是，從長期來講，盟友們一定會感到，今天的美國不像過去那麼可靠了。閻學通指出，如今美國有50多個軍事盟友，不承擔國際安全責任則失去盟友的支持，其國際地位只會下降而不會上升。另外，特朗普上任之初，為反恐需要，就公布了“禁穆令”，對東南亞穆斯林國家的情感造成了傷害。



在外交上，特朗普推行霸權主義，四處樹敵。



特朗普政府將中國定義為戰略競爭對手，為中美正常的民間交流和合作設置障礙，無故取消多名中國國際關係專家的赴美簽證，聲稱他們從事對美間諜活動。FBI甚至公開騷擾中國赴美交流學者。特朗普還挑戰作為中美兩國關係基石的“一中政策”，在台灣問題上大做文章，在南海問題上大放厥詞。



特朗普上台後，對俄採取敵對政策。在英國倫敦俄前特工中毒案件無真憑實據的情況下，即發起對俄大規模制裁，驅逐大批俄羅斯外交官。為了實現“以結果為導向”的目標，特朗普甚至將美中經貿問題與朝核問題等進行“掛鈎”，企圖逼迫中國就犯。這種類似流氓一樣的勒索行徑可謂美國的大國外交形象徹底踩在腳下。



綜合來看，雖然特朗普的政策短時間內不會從根本上動搖美國的硬實力，但長期一定會加速以信譽、負責任大國形象和體制吸引力為代表的美國軟實力的衰落。類似羅伊研究所這樣的報告未來肯定還會不斷出現。



同時，我們也該清醒認識到，特朗普的戰略收縮在一定程度可能有利於美國國內發展。將有限的資金投入到振興軍力上並增加亞太地區的軍力部署，這甚至會增強美國在本地區的硬實力。正如上述報告所述，美國的亞太實力是在與其他國家上升相比之下的“相對”衰落。其絕對實力是否真正衰落還有待觀察。



來源：中國網 作者：王冰

