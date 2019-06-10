美單邊升級貿易戰為美國內經濟前景蒙上陰影

中評社北京6月10日電／打貿易戰沒有贏家，美國多管齊下升級貿易戰，實則傷及自身。



中國網發表中國國際問題研究院美國研究所助理研究員龔婷文章表示，儘管美國2018年GDP增速達2.9%並創2015年以來最高，然而關稅戰陰影下，權威機構和市場普遍下調美國經濟增長預期。國際貨幣基金組織2019年1月發布最新《世界經濟展望》，將2019年美國經濟增速下調為2.5%。2019年4月中旬，美聯儲發表的經濟狀況褐皮書；稱下調未來數月的經濟展望至“輕微至適度”，此前為“輕微至溫和”。同時，華爾街也紛紛看衰，高盛將第二季度GDP的增速預期由1.5%降至1.3%，摩根大通則將預期由2.25%下調至僅1%。



文章分析，從具體表現來看，2019年第一季度儘管美國GDP環比折年率增長高達3.2%，遠超前值的2.2%，然而分項看卻存多項隱憂。該增長主要由庫存調整和出口增加來支撐，第一季度庫存對GDP增長貢獻高達0.65個百分點、出口環比增長4.7%，兩項數據均遠超過上一季度。然而，固定資產投資和居民消費這兩個重要分項卻嚴重拖了後腿，前者從2018年第四季度的3.1%大幅下降至1.5%，後者也從2018年第四季度的2.5%大幅下降至1.2%。



展望來看，美方單邊升級關稅戰的措施會進一步推升國內消費品價格並惡化經濟預期，進而抑制居民擴大消費和企業擴大投資的意願，加之關稅措施本身會導致美國出口明顯下降，美國第二季度的經濟表現將顯著回落。



長期以來，美國從中國進口的大量質優價廉的商品增進了美國內消費者的福利。根據美中貿易全國委員會的研究，2015 年典型的美國家庭收入為 5.65 萬美元，對華貿易平均為每個家庭每年節省 850 美元。對中國對美出口產品徵稅，實際上美國廣大消費者也承擔了成本。數據顯示，加征關稅導致國內消費品物價上漲已初見端倪，美國2月CPI同比增長1.5%，3月份CPI漲幅擴大到1.9%，4月份CPI漲幅則進一步擴大到2%。4月PCE物價指數同比上漲1.5%，高於前值。



近期發布的中國發布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書也顯示，來自美國全國零售商聯合會的數據表明，僅對中國家具徵收25%關稅一項，就使美國消費者每年多付出46億美元的額外支出。



物價上漲不僅為普通民眾的日常消費增加額外負擔，同時也對消費的相關行業帶來了陰影。據《華爾街日報》報道，2019年第一季度美國大型連鎖店銷售有所放緩，美三大百貨連鎖巨頭柯爾百貨、傑西潘尼和諾德斯特龍第一季度財報均不太樂觀。若物價水平繼續上漲，美零售業的營業收入和盈利預期均將受嚴重打擊。



此外，儘管美國政府聲稱要通過打貿易戰“讓美國再次偉大”、重振美國內製造業等產業，然而實際數據表現並不樂觀。國際咨詢機構IHS馬基特公司近期公布的5月美國製造業採購經理指數終值下降至50.5，為2009年9月以來新低，大幅低於前值52.6。美國供應管理協會公布的ISM製造業PMI指數4月ISM終值為52.8%、創2016年10月以來最低，ISM非製造業PMI數據為55.5%、創近20個月最低。



金融市場也加劇動蕩。5月以來，美國三大股指均高位重挫、大幅收陰，道指和標普指數下跌均超6.5%、納指下跌近8%。同月，10年期和3月期美國國債收益率再度出現倒掛，顯示資本市場對經濟增長的不確定性進一步加強。過去兩周，以原油為代表的國際大宗商品的價格也出現今年初以來的首次大幅跳水。



文章指出，美國當局強硬“圍剿”華為、濫用出口管制危及同處在產業鏈和供應鏈上的美國芯片企業。華為前十大供應商中，美國企業包括高通、博通、偉創力等。根據信息技術與創新基金會5月發布的報告，出口管制可能使美國公司在未來五年損失高達560億美元的銷售額。特朗普宣布對華為出口禁令以來，美股多只科技股價格重挫。



關稅措施並沒有扭轉美國貿易逆差擴大的態勢。美國出口4月同比下降4.2%，貿易赤字進一步擴大。美國對華農產品出口也大幅下挫，2018年美對華大豆出口同比降幅近50%，美農業界非常憂慮失去中國市場。



根據瑞士洛桑國際管理髮展學院5月28日公布的《2019年世界競爭力年報》，新加坡取代美國成為全球最具競爭力的經濟體，美國則跌至第三。可見，貿易戰的負面影響立竿見影，傷害的是美國自身的經濟競爭力。



