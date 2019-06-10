可持續發展是破解全球性問題的“金鑰匙”

中評社北京6月10日電／“我們要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟”“我們要堅持以人為本，努力建設普惠包容的幸福社會”“我們要堅持綠色發展，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園”。國家主席習近平在第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會發表致辭，指出可持續發展是破解當前全球性問題的“金鑰匙”，強調中方願同國際社會一道攜手開辟嶄新的可持續發展之路。



經濟日報發表評論員文章表示，面對世界百年未有之大變局，“三個堅持”既闡釋了中國的可持續發展合作主張，又彰顯了中國作為負責任大國的擔當。



習近平主席在致辭時強調，“可持續發展是各方的最大利益契合點和最佳合作切入點”，這是破解當前全球性問題的“金鑰匙”。“三個堅持”，緊扣聯合國2030年可持續發展議程的三大任務，即經濟增長、社會發展、環境保護，是中國為全球可持續發展貢獻的“中國智慧”“中國方案”。“三個堅持”統籌協調經濟、社會、環境之間關係，倡導走綠色、低碳、可持續發展之路，為世界各國描繪了發展的新願景，有力提振了國際社會對中國和全球可持續發展前景的信心，有利於實現地球村共同發展繁榮。



文章稱，放眼當今寰宇，全球經濟格局和治理體系醞釀新的變革。習近平主席洞察天下大勢，結合中國實踐和國際合作大局，提出共建“一帶一路”倡議，旨在實現各國互利共贏、共同發展。這是應對各國共同挑戰、破解全球性問題的中國方案，是打造開放多元世界經濟的中國智慧。高質量共建“一帶一路”，秉持共商共建共享原則，目的是推動各國加強發展戰略對接，深化務實合作，實現高標準、惠民生、可持續目標，構建全球互聯互通夥伴關係。“一帶一路”是開放的合作倡議，不是中國一家的“獨奏曲”，而是各方共同參與的“交響樂”。本著多邊主義精神，中方樂見通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式，鼓勵更多國家和企業深入參與共建“一帶一路”，促進全球可持續發展。中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力，轉變經濟增長模式，為各國創造更多發展機會。



文章指出，以人為本、綠色發展，是實現可持續發展的關鍵所在。“堅持以人為本，努力建設普惠包容的幸福社會”，體現的是中國一貫堅持的共享理念。中國將繼續打好精准脫貧攻堅戰，力爭2020年實現農村貧困人口全部脫貧。發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，讓群眾生活得更加幸福美好，享受到更多的獲得感，這是中國的不懈追求。“要堅持綠色發展，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園”，蘊含的是中國五大發展理念之一的綠色發展觀。綠色發展是協調人與自然關係的客觀要求，中國將堅決打贏藍天、碧水、淨土三大保衛戰，通過不懈奮鬥實現可持續發展。中國在努力做好自己事情的同時，願意就減貧、社保等課題加強國際交流合作，在對外合作中更加注重環保和生態文明，攜手應對全球氣候變化等迫切問題，共同創造更加繁榮美好的世界。

