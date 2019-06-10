究竟是市場經濟，還是強買強賣

中評社北京6月10日電／“我們將盡最大努力譴責那些不公平的經濟行為，打破市場障礙。”美國一些政客言辭一向冠冕堂皇。但實際上，現今美方的許多政策和行徑，正在製造種種不公平，成為市場經濟的最大障礙。



人民日報發表署名鐘聲的文章分析，看看最新的案例。前不久，美國政府以國家安全為名，將中國高科技企業列入“實體清單”，清單上的企業或個人購買或通過轉讓獲得美國技術需得到有關許可。出台禁令、連環封殺，動用國家機器打壓他國企業，這難道就是美國政客標榜的“市場經濟”“自由競爭”？美方以市場經濟的衛道士自居，對其他國家的發展模式指指點點。與此同時，美國對市場經濟規則進行粗暴地取舍，以實用主義態度處理國際經貿合作。這樣言行不一、強買強賣，哪裡符合市場經濟規則，又怎能令人信服？



過去一年多來，美方動輒祭出“國家安全”的大旗，對包括中國企業在內的外資企業投資設置障礙，先後否決了多起外資併購交易。還有些戴著有色眼鏡的美國政客，要麼捕風捉影地往中國企業身上潑“安全風險”的臟水，要麼慫恿美國人拒絕購買任何中國製造的商品。支撐這些行為的，是“強買強賣”的霸權主義邏輯：美國方便生產什麼，世界就必須買什麼，而發展中國家只能向美國出口低附加值的產品和服務，必須長期安心做美國產品的傾銷地、低端產品供應地，為了“美國優先”，其他國家必須無條件讓步。



文章稱，實際上，美國一些政客眼裡只有利益、沒有規則，為了實現美國利益可以踐踏任何人間規則。據世貿組織爭端裁決研究報告，美國是迄今為止不遵守世貿組織裁決的最大“不守規矩者”。種種跡象表明，提高關稅已成為美國打壓貿易夥伴的工具，任何國家都可能受到傷害。就連《紐約時報》也承認，美方“多次表示同意與其他國家達成新的貿易條款，但緊接著就談論取消這些協議以實現更多目的”。在很多國際人士看來，華盛頓一味追求“美國優先”，不擇手段實現本國利益最大化，是世界的“麻煩製造者”和“秩序破壞者”。



美國政府的一些行為嚴重破壞了公平、開放、合作的市場經濟規則，其目的就是為了維護美國的科技霸權和技術優勢，這是“見不得別人好”的自私心理作祟。數據顯示，截至今年3月，5G通信所需的標準必要專利申請數量中，中國占34.02%，而美國的僅為14%。美國一些政客由此赤裸裸地宣稱“5G是一場美國只能贏的零和軍備大賽”“幹掉華為比達成中美協議重要十倍”。美國一方面指責他國產品存在安全風險，另一方面卻不遺餘力收集經濟情報、秘密監視競爭對手，這再明白不過地說明，所謂安全風險的幌子、技術強制轉讓的說辭，都是服務於打壓中國科技發展這一真實目的。最近流行的《美國陷阱》一書的作者直截了當地反問道，“昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？”



文章指出，“高尚的競爭是一切卓越才能的源泉。”美國現任政府應該懂得市場經濟的運行規律。踐踏契約精神、破壞法治規則、扭曲公平競爭，美國這樣做不僅不能實現“美國優先”，反而會適得其反。美國政府希望通過加征關稅實現產業回流，但實際情況卻事與願違，特斯拉宣布在上海投資建廠，哈雷摩托車也決定向境外轉移部分生產線；美國政府希望通過封鎖華為而打壓中國科技發展，但越來越多的國家決定採用華為技術，馬來西亞總理馬哈蒂爾最近公開表示“將盡可能多地使用華為技術”。可以說，在經濟全球化的今天，各國經濟你中有我、我中有你，比誰的胳膊粗、氣力大的霸權時代將會一去不返。美國政府破壞市場經濟規則的行為，只會給美國消費者增加負擔，削弱美國企業的競爭力。



“一個事業若對社會有益，就應當任其自由，廣其競爭，競爭愈自由、愈普遍，那事業就愈有利於社會。”對亞當•斯密這句名言，美國身居高位的政客們是否還記得？上世紀30年代，美國大幅提高超過2萬種外國商品的進口關稅，引發美國經濟大蕭條，這段歷史美國政客們更不該忘記。違背市場規律、搞強買強賣，一個國家非但不會“再次偉大”，反而只會在大浪淘沙的歷史潮流中自食苦果。



