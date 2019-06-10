降息預期推動美元持續走軟

中評社北京6月10日電／伴隨美聯儲多名高官相繼釋放鴿派言論、美國近期部分經濟數據疲軟以及美債收益率曲線倒掛，市場對美聯儲降息預期增強，推動美元對多種主要貨幣持續走軟。



新華社發表記者劉亞南述評文章表示，衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數本周累計下跌1.21%。美元指數7日下跌0.51%，盤中降至96.46的低點，紐約匯市尾市收於96.5515。



截至7日紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1337美元，高於前一交易日的1.1273美元；1英鎊兌換1.2739美元，高於前一交易日的1.2690美元；1美元兌換108.16日元，低於前一交易日的108.44日元；1美元兌換0.9868瑞士法郎，低於前一交易日的0.9912瑞士法郎。



美銀美林7日發布報告說，隨著美聯儲官員釋放鴿派表態和美國近期部分經濟數據疲弱，有跡象顯示美元走勢正在到達拐點，美元走強階段可能已經結束。



美聯儲主席鮑威爾4日表示，美聯儲正密切關注當前貿易局勢發展及其對美國經濟前景的影響，並將採取適當措施支持經濟增長。這一表態被市場解讀為美聯儲對降息持開放態度。



聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯•布拉德3日表示，在貿易緊張局勢導致全球經濟增長風險增加和美國通脹疲軟的情況下，美國可能很快需要降息。



紐約聯邦儲備銀行行長約翰•威廉姆斯6日表示，當前通脹過低是一個更加緊迫的問題，美聯儲需要重新評估實現通脹目標的策略和工具。



針對上述表態，美國外匯和國際支付服務企業坦普斯公司副總裁約翰•多伊爾認為，美聯儲官員可能在協同發表講話，以讓市場參與者為今年至少降息一次做好準備。



經濟數據方面，美國勞工部7日公布的數據顯示，5月份美國非農部門新增就業崗位僅7.5萬個，遠低於4月份的22.4萬個，也不及市場預期。



對此，美國道富環球投資管理公司首席投資策略師邁克爾•阿倫表示，最新就業數據將為美聯儲降息的觀點提供支持，雖然不確定是否在6月份降息，但預計不會太久。



與此同時，受經貿摩擦升級等因素影響，投資者紛紛將資金從風險較高的股市撤出，購入風險相對較低的美國國債，導致美債價格上漲、收益率走低，甚至出現長期和短期國債收益率倒掛。分析人士認為，債市表現顯示出投資者信心不穩，增加美聯儲降息概率。



不過，市場分析人士對美聯儲是否會在近期降息仍有不同看法。市場分析師馬歇爾•吉特勒表示，市場認為美聯儲將很快降息是不成熟的，目前美聯儲仍可保持耐心。



美國威爾明頓信托公司首席經濟學家盧克•蒂利認為，美聯儲不會在6月份貨幣政策會議上宣布降息，美聯儲還沒有就降息傳遞充分的信息。



