俄美就軍艦險些相撞大打口水戰　現場照曝光

資料圖：美海軍“錢瑟勒斯維爾”號導彈巡洋艦。 中評社北京6月10日電／外媒稱，美國6月7日說，它將採取正式的外交手段，對俄羅斯一艘戰艦不安全、不專業的海上操作提出抗議。俄羅斯則指責美國戰艦有錯。



據俄羅斯衛星通訊社網站6月8日報道，網上出現了俄羅斯和美國戰艦在太平洋突發事件的視頻。



推特上發布的視頻拍自美國“錢瑟勒斯維爾”號（CG-62）導彈巡洋艦，與之沿平行航線行進的是俄羅斯“維諾格拉多夫海軍上將”號驅逐艦。



此外，美國記者芭芭拉·斯塔爾張貼了一張從P-8“海神”海上巡邏機上拍下的照片。照片上可以看到海面上留下的俄羅斯戰艦的航跡，俄羅斯戰艦被迫緊急轉向。



另據據英國《每日郵報》網站6月8日報道，俄羅斯和美國正相互指責對方差一點造成相撞事故，它們都指責對方做出危險和不專業的舉動。



俄羅斯太平洋艦隊表示，美國“錢瑟勒斯維爾”號巡洋艦距俄羅斯“維諾格拉多夫海軍上將”號驅逐艦只有50米遠，後者“不得不採取緊急行動以避免相撞”。



俄羅斯太平洋艦隊的一份聲明說，這起事件發生在莫斯科時間7日凌晨，當時俄羅斯的一批軍艦正與美國的一個海軍戰鬥群平行航行。



聲明說：“美國‘錢瑟勒斯維爾’號導彈巡洋艦突然改變航向，切入‘維諾格拉多夫海軍上將’號驅逐艦的航行路線，距俄軍艦只有50米遠。”



聲明還說：“俄方通過國際無線電頻率向美國軍艦指揮官表達了抗議，警告他們這種行為不可接受。”

