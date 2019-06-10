法國去年武器銷售創新高　一半訂貨來自中東

中評社北京6月10日電／法媒稱，從6月4日公布的法國政府向議會提交的武器出口年度報告中可看到，法國2018年武器出口達91億歐元，與2017年相比增長30%，取得“佳績”。



據法國《世界報》網站6月6日發報道，法國向世界各地出售各種武器，靠的是穩固的國家工業。2018年，50%的訂貨來自中東。



報道稱，該年度報告非常正式，但依然是局部的，它並沒有詳細列出年度被訂購的武器的名單。此外，僅一年的客戶排名就深受所簽署的“大宗”合同（超過2億歐元）影響，接下來的供貨要在長時間內進行。



報告顯示，在2009年至2018年時段所確定的訂購合同將印度置於法國的第一大客戶，靠的是2016年簽署的80億歐元購買36架“陣風”戰鬥機的合同。排名第二的是沙特，10年內採購113億歐元法國武器。利雅得2018年訂購了近10億歐元的巡邏艇。



第三名一直以來都是卡塔爾，購買數額在110億歐元，訂購了15億歐元的直升機和11億歐元的“陣風”戰鬥機。2015年也購買了“陣風”戰鬥機的埃及是第四大客戶（自2009年以來購買法國武器75億歐元）。巴西排名第五，主要是在2009年簽署了購買“鮋魚”型柴電潛艇的大宗合同。



報道稱，巴黎2016年與澳大利亞簽署了涉及50年軍工合作的12艘潛艇的“世紀合同”，交易額達340億歐元。澳大利亞並沒有出現在2018年的賬目中，因為2019年初才正式簽字。相反，向比利時提供11億歐元裝甲車的大宗合同則被算在內，而它卻還沒有生效；政府認為已經得到了“客戶不可逆轉的承諾”。



報道稱，數月來，一直都在譴責也門交戰各方使用法國武器的那些非政府組織再次提出批評。來自軍備觀察站的托尼·福爾坦指責法國違背其在武器交易協定範圍內所作出的承諾。



報道稱，法國國防部用戰略利益來為法國的立場辯護。國防部長弗洛朗絲·帕利在報告的前言中強調指出，“今天，13%的工業就業在軍工領域”。而且這一出口政策“對於我們外交來說也是至關重要的”。



來源：參考消息網