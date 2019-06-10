美拳師號兩棲攻擊艦和法唯一航母印度洋演習

中評社北京6月10日電／據美國海軍發布的照片顯示，美國海軍的拳師號兩棲攻擊艦和法國海軍的戴高樂號航母在安達曼海舉行了聯合演練，這是法國海軍戴高樂號航母從2002年開始的首次印太地區部署。



來源：環球網

