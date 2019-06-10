首場惜敗德國　中國女足踢出了精氣神

6月8日，中國女足球員姚偉（右）與對手在比賽中拼搶。新華社 中評社北京6月10日電／當地時間6月8日，2019年女足世界杯B組小組賽比賽打響。在法國雷恩羅阿宗公園球場，中國女足拼盡全力，最終以0∶1負於世界排名第二的德國女足。



比賽散場後，一群中國球迷結伴而行。他們統一穿著紅色T恤，為中國女足加油助威。“面對強大的對手，姑娘們踢出了精氣神，雖敗猶榮！”說起比賽，大家如此感嘆。首場亮相，雖然驚喜與遺憾交織，但“鏗鏘玫瑰”讓人們看到了希望。



球員在攻防兩端把訓練的內容都打出來了，只差了一個進球



走進混合採訪區的中國女足前鋒楊麗，神情有些失落。上半時，她在禁區內獲得兩次“黃金機會”，一次擊中門柱彈出，一次鏟射未果。“這兩個機會，但凡我把握住一次，結局可能完全不一樣。”



楊麗的遺憾，也是中國女足姑娘的共同感受。在國際大賽與德國隊的近九次交鋒中，中國女足全部落敗。德國女足球員強壯的身體、細膩的技術和高壓式的踢法，曾讓中國女足姑娘難以應對。但這一次，中國女足踢出了自己的風格。



首場比賽，王霜沒有首發，中國女足主教練賈秀全排出4—4—2陣型，意圖立足防守，通過快速反擊尋找機會。場上隊員執行戰術非常堅決，在上半時最後階段連續展開攻勢，險些破門得分。



凶狠的逼搶、強硬的身體對抗，極大消耗著中國女足球員的體能。在下半時，全隊防守出現失位。第六十六分鐘，德國女足球員格溫在禁區弧頂處抽射打破僵局。此後，賈秀全用宋端與王霜搭檔鋒線，直至終場哨響前，中國女足依然有追平比分的機會。



0∶1，遺憾告負後，中國女足姑娘贏得了現場觀眾的掌聲。“與德國隊的以往交鋒，我們不占便宜，但這場比賽，球員在攻防兩端把訓練的內容都打出來了，只差了一個進球。很遺憾，我們還要在成長過程中不斷強大自己。”賽後，賈秀全如此點評。



團隊足球的風格不斷強化，球隊出現可喜的進步

