“暗殺條款”？吳敦義被問此事轉身就走

吳敦義。（中評社 資料照） 鴻海董事長郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電／爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘6日和黨中央提名協調小組會面時提出備案機制，有中常委說這是“暗殺條款”。台媒報道，黨主席吳敦義昨天被問及此事時，轉身就走，似乎刻意避談。



國民黨今天將公布參加“總統”初選名單，高雄市長韓國瑜、郭台銘及前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等都已繳交選務作業費新台幣500萬元，11日舉辦參選同志座談會，5位參選人或代表須交回簽字的參選公約。於6月25、29日與7月3日分別於南、中、北3地舉辦國政願景發表，7月6日至14日進行全民調，並於15日公布民調結果。



國民黨“總統”初選辦法在4月24日中常會達成共識，並已由中常會在5月15日拍板並公告，鴻海董事長郭台銘和黨中央提名協調小組會面時仍提出提出八點聲明。台媒《中時電子報》評論指出，但是國民黨的初選辦法既然已經公告，就必須依照已公告的辦法走，否則有失公平，黨中央應站穩立場。



郭台銘曾在臉書上發文，批評蔡英文不尊重民主初選制度。既然如此，怎可自己不尊重已公告的國民黨初選辦法？



郭台銘解釋“備案機制”是為了防止“換柱”發生，如此是倒果為因，如果經由初選過程，黨已提名一位最能勝選的人，並且全黨都團結支持這位被提名人，怎麼會用得著“備案”？



郭台銘拋出“備案機制”，難道真有所謂“卡韓陣線”存在？是否有可能在高雄市長韓國瑜被提名之後，還要“預謀換韓”？難怪有中常委就要質疑，這種說法，有如“暗殺條款”。



吳敦義昨天面對媒體兩度追問，都快步離去，避談此問題，吳敦義向來辯才無礙，對此避而不談，反令外界懷疑是否有隱情？