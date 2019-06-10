多國政要認為美國挑起經貿摩擦損人害己

中評社北京6月10日電／針對美國政府近來對多方挑起經貿摩擦的行為，多國政要一致認為，美國揮舞貿易大棒、奉行單邊主義政策損人害己，將對世界經濟帶來負面影響。



波黑獨立社會民主人士聯盟副主席維達科維奇·馬爾科日前接受新華社記者書面採訪時說，如果美國執意升級經貿摩擦，世界經濟增長將受到嚴重損害。



馬爾科說，已有跡象表明，美國挑起對華經貿摩擦給兩國消費者和生產商均造成負面影響，貿易不確定性開始影響商業行為。此外，美國此舉還會大幅降低企業和金融市場信心，對美國和國際企業都造成損害。



談及美國以所謂“安全威脅”為由打壓中國高科技企業，馬爾科表示，美國必須提供有說服力的證據，否則指控只是猜測而已。馬爾科希望，中美兩國能以建設性的方式解決貿易分歧，“貿易戰沒有贏家，應盡快找到和平解決方案”。



摩爾多瓦共產黨人黨意識形態秘書康斯坦丁·斯塔裡什說，近幾十年，全球經濟體系已被證實行之有效，並推動了各國經濟和貿易發展。如今，美國借保護自身經濟利益為由，破壞這一體系基礎，這好比“大象闖進瓷器店”，破壞了現有模式，卻又不提供替代方案。



斯塔裡什認為，美國盲目挑起經貿摩擦，是為保持自身“世界經濟霸主地位”，此舉嚴重違背市場規律，表明美國不願對世界經濟發展負責，同時也將影響美國自身經濟發展。



巴勒斯坦法塔赫革命委員會委員巴薩姆說，美國挑起對華貿易摩擦的行為是“霸凌邏輯”，貿易戰對中美雙方都會造成損失。



巴勒斯坦人民黨總書記薩利希指出，美國此舉違背市場規律和國際貿易規則，不僅對美國和中國，乃至對世界經濟都造成威脅。此外，美國對華為等中國企業進行打壓，是因為相關企業具有強勁的全球競爭力。



來源：新華網