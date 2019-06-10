粗暴的簽證新規嚴重有悖美國價值

中評社北京6月10日電／美國的簽證新規已於5月31日開始執行，除了部分外交和公務簽證申請者外，其他申請美國簽證的人都需提供過去5年在20個社交網頁上使用過的個人賬號，中國的主要社交媒體也都被列入其中。



華盛頓的這一做法招致了廣泛的批評。儘管美方強調這是為了加強安全審查，但輿論普遍相信，它產生的實際影響面將會大得多。從人數上說，美國務院估算約71萬移民簽證申請者和1400萬非移民簽證申請者將被涉及。



需要指出的是，美國是全世界第一個要求申請簽證者普遍提供社交賬號的國家。這一新規無疑會成為美國拒發簽證的新理由，從而給簽證申請者造成額外的心理壓力。他們會擔心自己在社交媒體上說了什麼可能讓美國簽證官不高興的話，從而增加自己被拒簽的風險。這肯定會影響到他們對社交媒體的自主使用，而這與美國通常宣揚的言論自由背道而馳。



使用什麼社交賬號還涉及一個人的隱私。雖然很多國家都採取後台實名制，但相關信息在使用者沒有違法的情況下是保密的。其中有些人在同一個網站使用不同名字註冊了多個賬號。為了進入美國就把所有這些信息公開，會讓有些人感覺隱私權受到侵犯的不適感和不安全感，美國政府是否會將這些信息用作更多的目的，也是申請簽證者無法把握的。



美國作為最發達的國家，是世界的經濟和文化中心，規定進入美國的難易程度除了屬於美國的主權，也涉及很多人的切身利益，美方有義務給予相應的關切。美國的影響力大，必然對應更大的責任，如果美方給申請簽證者製造普遍性的更多障礙，或者在這當中侵犯他們的權利，不僅直接傷害那些申請者，也將給各國提供負面的範例，影響世界的和諧。



設想一下，如果每個國家都為了自己的利益而給入境設置特殊的障礙，世界豈不要亂套，那是國際社會希望看到的嗎？



從沒聽說過中國赴美人員參與過恐怖主義活動，美方要求中國申請簽證者列出自己的社交媒體賬號，我們想不出來這與維護傳統意義的國家安全有什麼關係。美方如今對國家安全的解釋充滿想象力和跳躍性，這很讓人擔心中國申請美國簽證者的正常權利遭到剝奪。



需要指出的是，美國是通過開放政策吸引全球人才並實現崛起和強大的，如今的美國政府正在砍倒支撐美國價值的一根根柱子。華盛頓在抱怨全世界占了美國的便宜，防範來自各國越來越多的群體，今天的美國政府還公然蔑視好不容易形成的國際公德，並且在美國社會上宣揚這才是對本國選民負責任的表現。這不能不說是美國和世界的共同悲哀。



國家安全固然需要強大的推行相關措施能力，但華盛頓應當重視一個道理：增加與外部世界的和諧會對美國的國家安全產生長遠的積極影響。近年美方不斷出台引發抱怨甚至拉仇恨的政策，它們所造成的後果會增加美國不斷加碼嚴審入境者的壓力。這顯然不是良性循環，而且對很多人產生了負面影響，華盛頓有必要開展反思。



來源：環球時報