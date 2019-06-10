英首相熱門人選約翰遜拿“分手費”示硬歐盟

中評社北京6月10日電／隨著英國首相特雷莎·梅正式辭去保守黨黨首職務，新黨首爭奪日趨激烈。



熱門人選、前外交大臣鮑里斯·約翰遜8日在宣布角逐黨首後首次接受報紙採訪，聲言在歐洲聯盟就“脫歐”協議給予英方更好條件以前不會支付大筆“分手費”。



【示決心】



針對十多名保守黨要員宣布角逐黨首的局面，一些媒體推測，前外交大臣約翰遜勝算最大。就涉及“脫歐”方式、時間甚至是否“脫歐”的爭論，約翰遜態度明確，承諾引領英國今年10月“脫歐”，即便以無協議方式。



他8日告訴《星期日泰晤士報》，只有他能擊退來自反對黨工黨領導人傑裡米·科爾賓和脫離歐盟黨黨魁奈傑爾·法拉奇的挑戰，“要達成（這一點），唯有讓英國在10月31日如期‘脫歐’”。



他在黨首爭奪戰中擴大優勢，已經收獲40名保守黨下院議員公開支持。保守黨內多名溫和派議員力挺約翰遜，稱他“經受過考驗”，有能力“激勵並重振保守黨”。



英國2016年經由全體公民投票決定脫離歐盟。公投近3年後，議會對政府與歐盟達成的“脫歐”協議不予批准，“脫歐”日期延至最遲今年10月31日，特雷莎·梅辭任執政黨保守黨黨首並留任首相至新黨首選出。



新黨首選舉程序定於10日正式啟動。經多輪黨內遴選後，勝出者預期7月底揭曉。

