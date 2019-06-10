胡幼偉：別小看韓的口語“莫忘世上苦人多”

胡幼偉在臉書發文表示，韓國瑜在語藝方面確實有一套。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北6月10日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜去年掀起韓流，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂、到“貨賣得出去，人進得來，高雄發大財”，句句都打動市民的心。近來韓國瑜也頻喊“莫忘世上苦人多”，前“行政院”發言人胡幼偉9日在臉書發文表示，千萬別小看這句話。



胡幼偉臉書全文如下：



從“政治語藝學”的角度來看，老韓雖然不是學口語傳播的，但他在語藝方面，確實很有一套。



他講“發大財”，有些人覺得，老講這個，很空洞。



但是，“發財”卻是所有華人的共識之一。誰不希望自己多賺點錢呢？所以，你看，要是講統獨、認同、主權這些，大家馬上就要分邊站，然後開始互鬥。不講這些，講“發財”，那就不分你我，都可以在這個目標下湊到一塊兒去了！



還有，他一直講發大財，等於在逼你自問：你想不想發財？想？那你就沒理由不支持一直講發大財的韓國瑜！問題是：有多少人不想發財呢？



他也常講“莫忘世上苦人多”。



不要小看這句話。這話就更厲害了：



1.家家有本難唸的經，誰沒有一堆“有苦難言”的問題呢？那麼，你是不是“苦人”？某種程度上來講，每個人都是“苦人”對吧？那麼，他說他一直惦記著苦人，你是不是就覺得，老韓心裡一直有你？那你不支持他，要支持誰？怎麼樣，這厲害吧？



2.他一直把這句話掛在嘴邊，於是好像變成，你要是不支持他，你就是不同情苦人的人了！誰願意被別人說成是沒有同情心的人呢？你無論如何，總是要說，老韓蠻關心弱勢族群的，這一點是蠻不錯的！是不是這樣？你總不能說：苦人多？又怎樣？不關我事兒啊！是吧？



再過來，他還講“權貴”與“庶民”之別。這種講法也很厲害。



誰不是庶民？請舉手！



你敢說自己是權貴嗎？你要說自己是權貴，還沒被罵死，就讓一堆人笑死了！所以，你一定是庶民囉！老韓也說他自己是庶民，那你要不要支持他？不支持，難道你是權貴嗎？不能吧？是不是？



結論：老韓的語藝，讓你不得不承認，你想發財、你是苦人、你是庶民！那你不支持他，難道你認為自己錢已經夠多了嗎？你過得不苦嗎？很得意嗎？或者，你根本就是權貴，不是一般庶民？



所以囉！你還是想發財、你確實也是苦人、更是庶民對吧？那你支持老韓，就變成順理成章的事兒了嘛！



於是，你終於了解，為什麼有那麼多人死心塌地地跟著他了吧？



我這樣解析一下，是不是很酷？



原來，世上真是苦人多、酷人嘛，也有啊！