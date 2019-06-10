《習近平談治國理政》第一卷吉文版首發

6月8日，在吉爾吉斯斯坦比什凱克，吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫致辭。《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版首發式暨中吉治國理政研討會6月8日在比什凱克總統官邸舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月10日電／《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版首發式暨中吉治國理政研討會6月8日在比什凱克總統官邸舉行。本次活動由中國國務院新聞辦公室、中國外文局、中國駐吉爾吉斯斯坦大使館共同主辦。吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫，吉爾吉斯斯坦前總統奧通巴耶娃，中宣部常務副部長王曉輝，中國駐吉爾吉斯斯坦大使杜德文出席活動並致辭。



熱恩別科夫在致辭中說，習近平主席是當代和未來最有影響力的政治家之一，他的著作《習近平談治國理政》包含了對中國過去迅猛發展的總結，對中國未來發展方向和道路的思考，還就世界共同面臨的經濟、安全、生態環境等問題提出中國的理念和主張。通過閱讀這部著作，可以更加深刻地了解習近平主席的思想和中國共產黨的政策主張，了解中國的發展邏輯、發展模式和發展成就。他表示，吉爾吉斯斯坦正在推進政治、經濟、法治改革和管理制度現代化，這部著作能夠成為吉政治家、官員以及所有讀者的寶貴財富，每個會思考的人都能通過閱讀這部著作有自己的收獲。



奧通巴耶娃在致辭中說，《習近平談治國理政》一書寓意深刻、富有靈魂，雄辯地呈現了領導者的權威、領導者的高度。閱讀這部著作，是了解當代中國的最佳途徑，讀過此書的人就會明白中國的發展不是威脅，而是整個世界的機遇。習近平主席積極運用中國五千年文明中富含哲理的典故和諺語，使得文章生動有趣、易於閱讀，讀者翻開第一頁，就會被它的專業和趣味所吸引。



王曉輝在致辭中指出，《習近平談治國理政》是一部關於中國發展道路、發展理念和內外政策的重要著作。這部著作深刻闡明了中國共產黨以人民為中心的發展思想，闡明了全面深化改革為中國持續發展提供了強大動力，闡明了中國不斷擴大開放在發展自己的同時也惠及世界，闡明了中國共產黨的領導是中國發展的堅強保障。這部著作第一卷吉爾吉斯文版出版發行，是中吉治國理政經驗交流互鑒的生動見證。



杜德文在致辭中說，《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版出版發行，充分體現了中吉兩國關係的高水平。熱恩別科夫總統蒞臨首發式並致辭，生動詮釋了兩國領導人的政治互信和個人友誼。



首發式上，奧通巴耶娃、吉爾吉斯斯坦議會副議長巴基羅夫、王曉輝、杜德文共同為《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版新書揭幕。王曉輝向吉方揭幕嘉賓贈送新書。



中吉兩國各界人士共300人出席首發式和研討會。大家圍繞《習近平談治國理政》第一卷展開深入交流，一致認為《習近平談治國理政》第一卷吉爾吉斯文版的出版發行，為吉民眾深入了解當代中國和理解習近平新時代中國特色社會主義思想提供了權威參考，將進一步促進兩國人民攜手並肩實現共同發展。



在吉期間，中國代表團還參加了在比什凱克舉行的“設計中國·絲路花雨”展覽、“光明書香”公益捐贈和比什凱克人文大學“中國館”揭牌儀式等活動。



來源：新華網