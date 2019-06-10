首屆中國－中東歐國家博覽會：跨越山海融通世界

中評社北京6月10日電／6700餘名各國專業採購商、20餘個有望簽約的合作項目、投資總額約1000億元人民幣……一組數據反映了首屆中國—中東歐國家博覽會的熱度。置身各個展區、隨著“17＋1”朋友圈的不斷擴大，活動現場的氛圍也印證了商貿往來的持續升溫。產品升級、合作擴大、前景廣闊，中國和中東歐國家間的合作正在邁向更全方位和更深層次。



“17＋1”：朋友圈越來越大



在今年的國家館區域一角，新搭建的希臘館格外引人關注。希臘館參展商利奧科斯說：“希臘紅酒大都是由幾十年的老葡萄藤產的葡萄釀制成的，乳香、草藥等利口酒風味也很獨特。相信中國市場會給我們帶來很大的商機。”



今年4月，希臘成為中國—中東歐國家合作的正式成員，“16＋1”升級為“17＋1”。



“這充分說明中國和中東歐國家合作已超越了簡單的地理範疇，成為開放包容、互利共贏的跨區域平台，得到了歐洲國家的關注、支持和響應。”中國人民對外友好協會副會長宋敬武說。



在寧波，這裡已經舉辦了四屆中國—中東歐國家投資博覽會，2018年中國—中東歐國家經貿合作示範區也正式落戶這裡。透過寧波這扇合作前沿的窗口，中國和中東歐國家貿易往來的規模也在不斷攀升。



數據顯示，2018年中國與中東歐16國貿易額為822億美元，較2011年增長55.4%。據不完全統計，中東歐國家在華投資超過15億美元，中國企業在中東歐國家投資逾100億美元，涉及機械製造、化工、金融、環保、物流、新能源等領域。

