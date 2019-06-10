美墨協議大部分內容墨方在美方施壓前已同意

特朗普（圖片來源於網絡） 中評社北京6月10日電／以美國和墨西哥官員為信息來源，美國《紐約時報》8日報道，就美墨達成的最新協議，大部分內容墨西哥方面今年3月同意，而非迫於美方近期施壓所作妥協。



【墨西哥點頭在先】



特朗普7日宣布與墨西哥達成協議，美方暫停對墨方所有商品加征關稅的計劃。



據美國國務院聲明，墨方同意採取調派國民警衛隊員等舉措應對非法移民事宜；同意美方擴大現行項目規模，把更多中美洲移民遣送墨西哥，讓他們在那裡等候美方審批庇護申請，由墨方向他們“提供就業、醫療和教育”。



然而，美墨官員告訴《紐約時報》記者，墨方今年3月就同意向邊境調派國民警衛隊員，阻截取道墨西哥北上美國的中美洲移民。



這些不願公開姓名的官員說，美國時任國土安全部長科斯特珍·尼爾森和墨西哥內政部長奧爾加·桑切斯·科爾德羅密會後達成共識。



尼爾森今年4月離任，關聯特朗普不滿國土安全部應對南部邊境移民不力。



另外，《紐約時報》報道，至於美方所稱擴大移民在墨西哥境內等待美方審批的項目規模，同樣已經由兩國外交照會激烈磋商後達成一致。



特朗普政府今年1月起依據“移民保護協議”把經由美墨邊界入境、申請庇護的非墨西哥籍非法移民移送墨西哥，讓他們在墨西哥等候美方審批庇護申請。今年1月至5月底，美方把超過8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

