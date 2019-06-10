法國政府擬減持雷諾股份　鞏固雷諾日產聯盟關係

法國財政部長布魯諾·勒梅爾（圖片來源於網絡） 中評社北京6月10日電／法國財政部長布魯諾·勒梅爾8日說，如果有助於鞏固雷諾－日產車企聯盟，法國政府可以減持雷諾股份。



【表意願】



勒梅爾當天在日本福岡市參加二十國集團財政部長會議，會議間隙接受法新社記者專訪。



“我們可以減少政府在雷諾資本中的股份，”勒梅爾說，“只要我們最後能擁有更堅實的汽車產業、進一步鞏固日產和雷諾這兩大汽車製造商的聯盟，那不是問題。”



法國政府持有雷諾15%的股份。共同社報道，日產十分介意法國政府對雷諾決策的影響力。



雷諾與日產1999年結成聯盟，卡洛斯·戈恩從雷諾調任日產，出任社長，兩年內率領日產“起死回生”並壯大。戈恩推動下，雷諾和日產2016年與日本三菱汽車公司結成三方聯盟，他隨後執掌三家車企。



這名前掌門去年11月在日本首都東京遭逮捕，受到瞞報巨額收入、公款私用等多項指控，多筆問題支出出自日產，嚴重衝擊這一合作20年的車企聯盟。



雷諾持有日產43%的股份且有投票權，日產在雷諾持股15%，沒有投票權。不過，日產汽車銷量近幾年遠高於雷諾，觸發對兩者聯盟關係“不平等”質疑。法新社報道，戈恩遭逮捕使兩家企業之間的緊張關係“公開化”。



【講順序】



雷諾與意大利－美國汽車製造商菲亞特克萊斯勒公司的合併計劃6日告吹，後者認定法國不具備成功合併所需的“政治條件”，暗示政壇因素導致交易失敗。



勒梅爾8日提及雷諾與菲亞特克萊斯勒合併擱置一事，說法國政府只是履行股東應盡的義務。他說，做事應該“按正確順序……首先應鞏固（雷諾－日產）聯盟”，否則一切都可能崩塌。



日產4月拒絕雷諾提議的一份合併方案。勒梅爾8日說，兩家車企完全合併“不是時候”，如何重新推動聯盟繼續前進取決於兩家企業的高層。



“我們只會觀察（進展），”他說，“以確保事情以正確順序、按合理時間表推進。”



法國《費加羅報》8日報道，雷諾董事長讓—多米尼克·塞納爾將隨同法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍6月下旬訪問日本。這家媒體認定，雷諾與菲亞特克萊斯勒合併計劃告吹，可能成為它與日產重新對話的契機。



來源：新華網