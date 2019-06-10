美媒：美國駐以大使偏袒以色列

中評社北京6月10日電／以美國駐以色列大使戴維·弗裡德曼為消息源，美國媒體8日報道，以色列有權利對至少“某些”約旦河西岸的定居點宣示主權。這番言論無疑會促使巴勒斯坦方面進一步抵制美國中東和平計劃。



【出面“維權”】



美國《紐約時報》發表採訪弗裡德曼的文章。這名美國外交官說，以方一定程度的占有應屬“合法”。



“特定條件下，我相信以色列有權留下約旦河西岸（定居點）的一部分，但不可能是全部。”



定居點是巴以紛爭的核心議題之一。以色列在戰爭期間侵占的土地上修建定居點，對實際控制地區謀求主權，遭到國際社會普遍反對。巴方建國的國土訴求包括以方定居點所在地區，包括約旦河西岸。



今年2月，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡在議會選舉前夕說，他正在與美國討論一項在約旦河西岸擴張以色列主權的計劃。不過，白宮稍後否認這一說法。



內塔尼亞胡在連續四屆任期內積極擴建猶太人定居點，超過60萬以色列人如今生活在約旦河西岸。



【指認“同謀”】



美國最新一版中東和平計劃暫時沒有發布，巴方已經認定美國極不公道，拒絕美國的和平計劃。



巴方談判部長賽義蔔·埃雷卡特先前說，美國這種偏袒政策等於“以色列占領計劃的同謀”。



弗裡德曼是定居點的支持者，他告訴《紐約時報》，美方計劃旨在改善巴方民眾的生活，不尋求“解決衝突的永久方案”，他因而不相信這項計劃會觸發巴方暴力對抗。



法新社解讀，美方和平協議原本岌岌可危，在巴方眼中，弗裡德曼的言論可能火上澆油。美方還沒有確定發布和平計劃的日期。不過，各方本月將在巴林開會討論協議涵蓋的經濟內容。



依據美方官員一些表述，媒體推斷這份號稱“世紀協議”的美版中東和平計劃主要思路是“投資換主權”，即許以巴勒斯坦大量經濟援助，其中多數資金來自海灣國家，換取巴方在領土和建國方面妥協。



【交給“時間”】



美方的和平計劃密不透風，發布時機煞費苦心。今年4月，以色列舉行新一屆議會選舉，為避免發布計劃影響選情，美國政府打算以色列新政府組閣後擇機發布。



不料，內塔尼亞胡組閣失敗，隨後解散議會，連累和平計劃再次拖延。



弗雷德曼認定，全世界都不想看到“以色列和約旦之間夾著一個失敗的巴勒斯坦國”。他說，大量巴勒斯坦人遷居約旦，美方擔心協議發布觸發意外，將與約旦保持密切溝通。



“也許他們不接受，也許達不到他們的最低要求，”弗雷德曼說，“我們只相信一點：對的計劃、對的時間，過一段時間，會有對的反饋。”



來源：新華網