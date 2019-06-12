社評：習近平中亞行　亞洲國家“抱團發展”

資料圖 中評社香港6月12日電（評論員 彭念）繼訪問完俄羅斯之後，中國國家主席習近平又將奔赴吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進行國事訪問，並出席在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行的上海合作組織（簡稱上合組織）成員國元首理事會第十九次會議以及在塔吉克斯坦首都杜尚別舉行的亞洲相互協作與信任措施會議（簡稱亞信會議）第五次峰會。



在短短一個月之內，習近平主席接連訪問俄羅斯以及中亞兩國，並出席重量級地區會議，其背後蘊含著深遠的戰略意義。



對於習近平主席出訪俄羅斯的重大外交舉動，外界已有諸多解讀。從目前來看，分析大多認為中俄關係更為緊密，聯手應對美國施壓的意願更強烈、行動更迫切。此外，中俄鞏固戰略夥伴關係也有助於兩國打破美國的“圍堵”。



站在中國的立場來看，僅僅提升中俄關係還不夠。換言之，在美國步步緊逼的高壓態勢之下，中國的確需要尋找俄羅斯這樣的強大“盟友”，以增強對抗美國的底氣和力量，但中國也需要有後續的“組合拳”，以強化中俄“結伴”對美形成的威懾效應。這也正是習近平主席在一個月之內再次趕赴中亞出席上合組織以及亞信會議的重要原因。



眾所周知，上合組織是沒有美國等西方國家參與的重要地區合作機制，對於促進亞洲國家之間的安全合作以及政治互信具有重要的“試驗田”價值。正因如此，上合組織是美國的“眼中釘肉中刺”，屢次受到美國的“誣陷”。在美國加緊打壓中俄的嚴峻形勢下，美國對中亞的滲透、對印度的拉攏必然會壓縮中俄的戰略生存空間。



而上合組織就是阻止美國實現這一戰略目標的重要抓手。一則，上合組織經過近二十年的發展，已逐步成長為維護中國西部邊疆安全以及鞏固中俄、中國－中（南）亞關係的重要多邊合作機制。只要中國繼續穩扎穩打，堅持做大做強上合組織，其對於中國西部邊疆安全的屏障效應就會繼續增強。而美國也就難以通過在中亞滲透影響力來威脅中國的西部邊疆安全。



二則，上合組織成員國對於美國影響力的擴張都極為警惕，這也正是上合組織能夠“抱團”發展的主要原因之一。簡言之，既然中俄以及中亞國家都需要面對來自美國的強大壓力，那這些國家必然希望通過上合組織的“大家庭”來抵禦美國威脅。



基於此，中國應打好上合組織“這張牌”。當然，這並不意味著中國要將上合組織打造成一個反美平台。相反，中國應該引導上合組織聚焦內部協同發展，樹立亞洲國家和平共處、聯手應對共同威脅和促進共同發展的典範，增強亞洲國家“抱團”發展的信心和能力。



與上合組織的蓬勃發展相比，亞信會議則是近些年才引起重視的。這與亞洲地區安全局勢近年來有所惡化，尤其是美國“重返印太”、“亞太再平衡”以及“印太戰略”等戰略所帶來的衝擊密切相關。



隨著美國軍事影響力擴張及其對亞太地區熱點安全問題介入程度加深，亞洲國家急需加強安全合作，協力管控本地區的安全問題，不讓美國插手攪亂局勢，影響地區發展。正是基於這種考慮，亞信會議的影響力越來越大，其規模和合作內容也逐漸增多。此次習近平主席出席亞信會議必然會給亞洲國家攜手解決域內安全問題注入新動力。



總體而言，習近平主席的中亞之行不僅會促進上合組織和亞信會議機制的發展，還會增強亞洲國家攜手處理域內事務的信心和能力，同時減輕美國對亞洲事務的介入，維護亞洲的繁榮和穩定。