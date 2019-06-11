王崑義：英、德之爭　權力與價值的殊死鬥

中評社台北6月11日電（作者 王崑義）民進黨“總統”初選6月10日進入決戰期，周一起一連5天進行全國性民調。而在6月8日兩人進行電視政見會之前，綠營各方早已充份表態支持的人選，其中挺蔡英文的包括執政官僚、黨務幹部和各大派系；挺賴清德者主要是被蔡政府邊緣化的獨派團體和人士，可見民進黨的這一場蔡、賴之爭，其實就是一場權力分配與價值理念之爭，最後結果恐怕會影響民進黨未來的發展。



權力分配之爭



先從權力分配之爭來看，蔡英文執政3年來，她所任用的政府官僚與黨務系統的幹部，大致偏向於派系人物，尤其是以黨內最大派系新潮流更是他的人才庫，幾乎從中央到地方，新系可以說是包山包海，不管是“中央政府”官職、地方政府的局處長，甚至是公營事業的各種主管職位，只要是民進黨執政的地方，就有新系人馬大量把持，這也是其他派系大大吃味的原因。



當然，在英派人才不足的狀況下，蔡英文大量啟用新系人馬，這也是情有可原，尤其是他大量啟用新系人士，也成功地裂解原屬於新系“南流”的賴清德的支持度，可以說這次蔡、賴之爭是新潮流系第一次全力力挺非新系的蔡英文，完全拋棄出身新系的同門賴清德。可見權力的滋味，絕對是掌控人心的最重要法碼，沒有權力的分配，蔡英文過去在民調低下，也不可能獲得新系的全力支持。



而新系力挺蔡英文的兩個重要指標人物就是“總統府”秘書長陳菊，以及桃園市長鄭文燦。其中陳菊代表的是“南流”和“老流”，在新系大老邱義仁不管系務，吳乃仁又選擇退流之後，陳菊已經是“老流”中一言九鼎的人物，尤其是她在高雄市長任內培養的許多局處長，都已經被蔡英文接納，轉任到“中央部會”首長職務，陳菊如果不挺蔡英文，反而去挺同門的賴清德，她的徒子徒孫恐怕會一夕之間全盤盡墨，所以蔡英文用權力控制南流，讓同屬南流得賴清德孤掌難鳴，這也是蔡英文操控初選最成功的地方。



除了陳菊系統之外，蔡英文也在去年九合一敗選之後，快速掌控中生代的派系人物，其中新系“北流”的指標人物桃園市長鄭文燦對蔡英文的表忠，更顯得重要。



在去年九合一選舉之後，由於鄭文燦是民進黨縣市長贏得連任最漂亮的一位，使得他在黨內的份量蒸蒸日上。爾後，他結合民進黨中生代包括“正國會”的林佳龍、基隆市長林又昌、英派的陳其邁等，全力拱出謝系的卓榮泰擔任黨主席，這是民進黨內少見跨派系支持單一候選人的例子，也可見蔡英文執政3年雖然民間聲望低落，但是對黨的控制卻超過以往民進黨的領導者，這也難怪蔡英文會不服氣賴清德出馬向她挑戰。



但是，從這裡也可以看得出來，民進黨經過兩次執政之後，權力爭奪重於理念之爭已經成為事實，未來這個黨不管是否能繼續執政，權力擺中間，理念放一旁已經成為常態，只要給予權力，誰都可以瓦解這個黨，這也是兩次執政之後，加速民進黨走向世俗化的結果。



價值理念之爭



除了權力分配之爭之外，蔡英文執政3年也因為價值理念之爭，使得她的政府完全排除獨派人士任職，造成過去3年來，蔡英文與獨派形同水火，這也是在民進黨初選中，獨派完全一面倒的支持賴清德之因。



當然，蔡英文與獨派的不合，可以追溯到1999年李登輝推出兩國論之時。當時李登輝找了一批學者討論兩國論該如何定位的問題，以蔡英文為首的“中華民國”派”主張應該採取“中華民國憲法”解釋兩國論，避免跟大陸硬碰硬，最後可能走向兵戎相見的局面。



但是，部份獨派學者還是認為應該走國際法解釋的模式，才能確立台灣主權獨立的地位。也就是獨派學者是希望以1951年簽訂的舊金山和約做基礎，認定日本政府放棄台灣主權，並沒有指定要讓“中華民國”接收的說法，這就是“台獨”的立論基礎“台灣地位未定論”的來源。



李登輝最後選擇接受蔡英文“中華民國”派”的主張，所以他在1999年7月9日接受德國之聲訪問時，就說出：自1991年“修憲”後，“中華民國”政府已將國家領土範圍限定於台、澎、金、馬，正副“總統”與“國會議員”也僅由台灣選出，並也承認中共在大陸的合法性。台灣和中國大陸的關係早就已經是“國家與國家”，或“至少是特殊的國與國的關係”，而非“一合法政府、一叛亂團體”，或“一“中央政府”、一地方政府”的內部關係，因此無需宣布獨立。



李登輝接受蔡英文“中華民國憲法”的解釋方式，讓獨派人士對蔡相當不滿。獨派的台灣史學家李筱峰最近就為文寫道：“她（蔡英文）在威權時代選擇服從，而我們是在威權時代就選擇抗爭”。這句話道盡獨派人士對她不滿之情，也就是獨派人士認為就因蔡英文主張接受“中華民國憲法”向威權服從，才讓台灣失去一次主張“法理“台獨”的機會，從此獨派就跟蔡英文勢不兩立。



也因為獨派和蔡英文勢不兩立，所以蔡英文執政3年來她完全不任用獨派人士，獨派人士也是能反則反，完全跟蔡英文劃清界限。而蔡英文對付獨派也是絕不手軟，例如她從民視董事長改選拔掉喜樂島的郭倍宏，以及他力挺的“政經看民視”節目，就可以知道蔡英文跟獨派的鬥爭只有一個“慘烈”可以形容。



而獨派反英最著名的當然是今年初4大老要求蔡英文讓位的聲明。而初選前李遠哲更具名連署要求蔡英文能“知所進退”放棄連任，獨派大老辜寬敏也發聲說：“蔡英文已經盡所能了，她可以休息讓年輕男孩子賴清德繼承，自己當國母最好”。其他少壯獨派反英的聲音在獨派媒體“民報”也是天天可見。所以，蔡英文與獨派的鬥爭是一種價值理念之爭，而這可是從兩國論時期就種下的因果。



當然，兩種鬥爭的結果本週將可分曉，但是不管最後民進黨初選是由誰出線，民進黨的兩種權力與價值之爭不會因此結束，蔡英文種下的因會結什麼樣的果，這次“總統”初選只是開端，而不是結束。



（作者王崑義，台灣國際戰略學會理事長、教授）

