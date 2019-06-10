特區政府發聲強調政府的建議嚴格建基於法治

工聯會昨日前往美國領事館示威，譴責美國一再干預香港內部事務、詆毀“一國兩制”。（圖片來源：大公網） 中評社香港6月10日電／反對派就修例發起遊行，特區政府昨日發表聲明響應，表示尊重市民不同的意見，強調政府的建議嚴格建基於法治，修訂《逃犯條例》草案將如期於本周三在立法會恢復二讀辯論。＂我們呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議《條例草案》，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市。＂



政府發言人表示，《條例草案》只涵蓋可判處七年或以上監禁的最嚴重罪行（即通常在香港高等法院審理的案件），而在處理移交請求前，這些罪行必須同時是香港和提出請求的司法管轄區法例內訂明的罪行。這些嚴重的刑事罪行都不涉及集會、新聞、言論、學術自由或出版自由。此外，政治罪行不移交；或因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控也不移交。



發言人指出，在制度內訂立的行政和司法把關，保障所有在基本法和《香港人權法案條例》訂明的人權，以及確保任何協助及移交請求均符合法例，並可被提出複核及最高上訴至終審法院。在《基本法》保障下，香港特區的法庭可在免受任何干預的情況下獨立行使司法權力。



發言人表示，政府在過去四個月細心聆聽了不同的意見，並就多項建議作出正面響應，政府亦因此分別在提交《條例草案》前後提出兩次修訂。有關修訂增加了額外保障，受各持份者歡迎並有效釋除早前提出的大部分疑慮。行政長官不能繞過法庭向包括內地在內的任何請求方移交逃犯，政府的建議因此是嚴格建基於法治。



來源：紫荊網