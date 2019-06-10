大華網路報：蔡賴殊死戰開打

蔡賴在民進黨內的支持者壁壘分明。（資料照片） 中評社台北6月10日電／大華網路報是非集10日發表台灣作家兼評論員劉心月的文章說，蔡英文與賴清德兩人在6月8日舉行政見發表會後，民進黨2020“總統”大選黨內初選民調即將自10日開始。



文章說，由於蔡賴兩人全力拚搏、特別是有關蔡陣營使用奧步的傳聞不斷，可以想見，這將會是一場無所不用其極的殊死戰；因此初選過後，不論蔡、賴兩人是誰取得勝利，都將很難彌平黨內分裂、對立的破口。



蔡賴在民進黨內的支持者壁壘分明，投票意向很難改變，因此8日的政見發表會被認為是兩人對中間選民的召喚。然而，有人統計，蔡英文在政見發表會中一共低頭看稿86次，給外界一種“她連自己的施政有哪些重點都搞不清楚”的負面印象。



此外，蔡英文在政見發表會中，不停的自我標榜、誇耀執政成績，還告訴大家，唯有讓她連任，所有進行中的施政才能夠繼續。



文章說，問題是，去年11／24的選舉結果，已明白表達了人民對蔡政府施政的不滿，大多數民眾應該不希望蔡英文連任、繼續所謂的“施政成果”吧！



而理當挑戰蔡英文的賴清德，一路走來，除了不斷宣告他“才是能夠取得勝選的人”之外，不但沒有針對蔡英文的執政提出批判，甚至連不同的意見都很少，實在無法說服外界，他為什麼要出來參選？大家一定會問，選賴清德跟選蔡英文到底有什麼不同？！



誠然，遊戲規則一改再改的民進黨初選，普遍被認為對賴清德很不公平，或許他因此能夠得到一些同情票；在初選採全民調之下，如果執政方確實對民調結果不會施予太大的影響力，那麼賴清德也是有勝出的機會。然而，欠缺治國理念與施政藍圖的他，又憑什麼能夠在大選時爭取到多數人民的支持呢。



不過，由於之前多次的民調均顯示，賴清德的支持度超過蔡英文，因此蔡陣營確實非常焦慮。據指出，這一、兩天，蔡陣營舖天蓋地以簡訊、LINE群組發出催票訊息，初選民調的題目也已洩題，催票小組做了教戰手冊，教導支持者要怎麼回答民調問題，才能讓蔡英文的支持度極大化。



文章說，一些支持蔡英文的網紅、公知，更是紛紛表態，在社群媒體放上凌波與樂蒂主演的電影《梁山伯與祝英台》，做為替英文“助英台”拉票的密碼。



更別說，包括桃園市長鄭文燦在內的民進黨政治人物，這兩天再也按奈不住，顧不得黨主席卓榮泰日前“黨員應保持中立、不要選邊站”的提醒，紛紛跳出來公開表態力挺小英。



看蔡陣營的動作如此積極、密集，除了讚嘆掌權者的資源豐沛、無人能及之外，更可窺知蔡英文目前的選情並不看好，否則蔡陣營也無須如此上窮碧落下黃泉般的動員。



文章說，賴清德的人氣始終比蔡英文高，這是執政者的悲哀。當然，按照蔡英文輸不起的強硬性格，未來的幾天，勢必會窮盡一切手段讓自己的民調贏過賴清德。民進黨史上最慘烈的初選已經展開！