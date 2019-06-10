修逃犯例丨遊行變暴亂　通宵大混亂

騷亂中多名警員受傷，有警員血流滿面。（圖片來源：大公報） 中評社香港6月10日電／昨日民陣主辦的反對修訂《逃犯條例》遊行演變成害港禍港的街頭暴力。激進亂港派多次借機衝擊，企圖重演“佔中”，現場更有人縱火。今日凌晨時分，在“港獨”分子鐘翰林、陳家駒等策動下，數百名暴徒摧毀立法會停車場車閘並衝入立法會示威區，警方施放胡椒噴霧阻止不果，混亂持續的情況下，多名警員及記者受傷，血流披面。警方強烈譴責暴力行為，強調絕不姑息違法犯罪行為。政界人士認為，遊行者被反對派誤導欺騙，根本不清楚修例內容，遊行不能體現民意，只是凑數，長此以往、加上外國反華勢力介入，只會嚴重破壞香港社會穩定，令市民受苦。



大公報記者發現，昨日的遊行隊伍中有數名戴口罩、疑似黑幫的紋身大漢，不斷以粗言穢語反修例。現場更出現許多“港獨”旗、英國旗等，亦有反修例者擺街站、展示美國總統特朗普的巨型相片。一眾反對派政團則一如既往，廣開街站、籌款“掠水”，賺得盤滿鉢滿。



遊行隊伍陸續抵達終點立法會外後，大批遊行者應民陣要求留下、未有離去。其後民陣策動“預演包圍立法會”，帶部分遊行者繞立法會一圈，途經附近天橋時一度阻塞通道。民陣又鼓動遊行者占據未開放的立法會示威區。



昨日刊出的大公報報道，香港眾志、香港獨立聯盟、學生動源等亂港、“港獨”分子，企圖藉昨日下午開始的遊行，發起衝擊、重演占領，以爭奪對激進青年的控制權，民陣則未能提出保障遊行安全的具體措施；但昨日仍有家長罔顧安全，帶子女遊行，其中不乏坐嬰兒車的幼童，被迫在酷暑下睡去或皺眉。



結果到傍晚，激進亂港分子開始把行動升級。先是香港眾志先在立法會外添美道，煽動抵達終點的遊行者坐下占路，堵塞立法會停車場出入口，企圖阻撓周三（12日）修例草案在立法會恢復二讀辯論。此前，警方為方便遊行者順暢通行，已先後主動開放添美道三條行車線。



鐘翰林早早戴手套預備搞事



後來香港獨立聯盟陳家駒、學生動源鐘翰林聯同一批穿黑衣、以黑布蒙面或戴口罩、配備手套及護目鏡的人，到達金鐘海富中心後，拒按原定路線跨過夏愨道、前往立法會外的終點，造成後續遊行隊伍受阻，並與前來勸喻的警員對峙，其間有人衝出夏愨道、企圖阻塞行車線重演違法占領，有人更投擲雜物，警員警告無效下施放胡椒噴霧制止，並派出特別戰術小隊戒備。之後美利道有雜物著火，冒出濃煙。



民陣於晚上十時宣布遊行結束後，蚝湧炸彈案罪犯鄭偉成、“港獨”分子梁頌恒等更多激進亂港分子現身，惟留下的人減少，有人則在場派發由客貨車運來的飲用水等物資。



直至凌晨時分，數百名示威者化身暴徒，摧毀立法會停車場車閘並衝入立法會示威區，在此之前，“學生動源”鐘翰林已經戴上黑色手套預備搞事，“香港獨立聯盟”陳家駒聯同多名戴口罩人士拆毀鐵馬及向警方投擲雜物，情況非常混亂。



警方一度展示黃旗及紅旗，惟警告不果後即向暴徒施放胡椒噴霧及出動伸縮警棍，騷亂中多名警員受傷，更有警員血流滿面，多名暴徒被捕。



警察公共關係科高級警司江永祥說，對反修逃犯例遊行發出的不反對通知書，至9日晚11時59分已屆滿，在場人士屬非法集會、應盡快離開，勿作出非法、暴力的行為，警方對這類行為強烈譴責、絕不姑息，必定嚴肅跟進。



數百名暴徒由立法會敗走後退到龍匯道並向灣仔推進，其間更繼續有組織地擺設鐵馬以阻擋警方包圍，與警方對峙，雙方進入膠著狀態。



警方在遊行中至少拘捕七人，涉及襲警、普通襲擊、刑事毀壞等，並對威脅公眾安全的行為予以譴責。



來源：大公報