大華網：台灣應回應以中國人不打中國人

大陸國防部長魏鳳和(右)日前對台海議題表達寸步不讓的立場。（資料照片） 中評社台北6月10日電／大華網路報10日發表點評文章說，大陸“國防部長”魏鳳和日前在新加坡香格里拉對話上發表講話，對台海議題與南海議題表達了寸步不讓的立場，尤其針對“台獨”而強調大陸“不惜一戰”。台灣有關方面做出了回應，但均未能化解問題。其實，真正有力而且足以化解問題的回應是“中國人不打中國人”，這卻是蔡英文和民進黨所講不出口的，兩岸關係的癥結也正是在此。



文章說，大陸雖然年年都派要員出席有數十個國家軍事首長與會的香格里拉對話，然而在時隔八年之後才又派出“國防部長”與會，意味著決定做出重要表態，尤其在台海議題與南海議題上，形勢或與八年前迥異或趨向惡化，魏鳳和因而向各國軍事首長表明大陸將“不惜一切代價”以遏制“台獨”。



他的講話以“中國與國際安全合作”為主題，開門見山即提出“構建人類命運共同體”，當然就不可能通篇充斥威嚇，而在和平發展、開放包容、合作共贏、文明互鑒四個方面做出論述，並說大陸不走“國強必霸”之路，“稱王稱霸不符合中國的價值觀和國家利益”。如此使得他針對“台獨”的強硬聲明，就顯得特別突出，值得台灣各界高度關注及妥善因應。



魏鳳和說明四個問題的第一個即台海議題，他以林肯“總統”之所以偉大就是因為他打了南北戰爭、防止美國分裂為例說，“如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必然不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一”。他又點名“民進黨當局和外部干涉勢力”表示，大陸努力爭取和平統一前景，但不承諾放棄使用武力，“如果中國人民解放軍不能維護祖國統一，那還要解放軍幹什麼”？



文章說，民進黨黨部的回應是指稱大陸“窮兵黷武”，致其和平發展論淪為國際笑話。陸委會也指大陸講的和平發展是世紀謊言，台灣不接受其言詞威脅。台灣“國防部”強調台灣和美國是堅定盟友，頗有倚美抗陸之意，並說“中華民國”是和平製造者而非麻煩製造者。值得思考的是，無論是八年前或2008至2016年國民黨執政期間，為何大陸沒有此類言論？何以過去大陸不需要點名國民黨當局而表明不惜一戰？此非亂扣國民黨紅帽子所可掩蓋和歪曲的。



無疑當前兩岸關係應該真正避戰。口舌之戰在民進黨“台獨”動向不止之際，只會增添台海局勢的危險性。有尊嚴地避戰以保障台灣安全，是執政者不可推卸的責任與有無能力的反映。誠如對台友好的美國在台協會前理事主席卜睿哲日前訪問台灣時指出，台灣不可相信特朗普政府百分之百力挺台灣。那麼台灣便須自尋與大陸共謀和平發展之道；何況縱使有美國之助，一旦兩岸軍事衝突，戰場仍在台灣，執政者豈可置人民於這種災難中？



文章說，如果不是民進黨兩次執政及推行“去中國化”，否則根據國家“憲法”與血緣、文化、歷史，台灣人也是中國人，大陸唯有履行“中國人不打中國人”的承諾，台灣亦可理直氣壯地主張“中國人要幫中國人”，進而實現兩岸和平與共同發展。總之，達成兩岸關係和平發展才是執政者的責任及能力，只會“嗆聲”乃不負責任與沒有能力的表現。