工聯會美領館示威　譴責干預香港事務

中評社香港6月10日電／工聯會會長吳秋北昨日下午率領工聯會支持修訂逃犯條例關注組（下稱關注組）及保公義撐修例大聯盟，前往美國領事館示威，譴責美國一再干預香港內部事務、詆毀“一國兩制”、包庇罪犯；市民對此表達強烈不滿。



示威人士高舉及高叫“美國偽善包庇罪犯”、“香港不是逃犯天堂”、“保公義 撐修例 護法治”等口號，又有人裝扮成美國總統特朗普，向美國領事館遞交請願信，要求美國為言論道歉。



據路透社報道，美國國務院發言人前日（8日）聲稱，美國正密切監察和關注香港政府提出的《逃犯條例》修訂，又稱“一國兩制”正受到侵蝕，損害香港國際事務上的特殊地位。另外，美國國會及行政當局中國委員會主席兼共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）辦公室發言人稱，魯比奧擬再重新引入《香港人權與民主法案》，更新美國自1992年通過的《美國─香港政策法》，要求美國國務卿每年證明香港有足夠的自主權，然後才實施任何賦予香港特殊待遇的新法律或協議，又允許美國國務卿以國家安全為由，取消相關證明。



批美屢粗暴插手中國內政



吳秋北指，美國政府再次粗暴干預中國內政，對“一國兩制”指手畫腳，又捏造事實，行為可恥。他指，“逃犯條例修訂草案”，目的僅為解決內地、台灣地區和澳門的逃犯無法引渡處理問題，堵塞舊有法例的不足和漏洞。“修訂條例僅針對罪犯，對香港市民根本無任何壞處，但美國與反對派一再發布謠言，製造社會矛盾，做法可恥。”



記者問及擔不擔心反修例遊行愈演愈烈，吳秋北稱，能自由表達訴求、意見是香港擁有言論自由的好處，但他擔心反對派及一些背後勢力誤導群眾，令遊行溫度升級，他又指見到民主黨的街站後藏有新磚頭，又有反對派表示遊行結束後有“重大宣布”，未知有何籌劃，擔心市民誤墮政治陷阱。



來源：大公網