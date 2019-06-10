美媒：關稅武器化　白宮在玩“一場危險的遊戲”

中評社香港6月10日電／這究竟是一場勝利，還是一場表演？趕在6月10日美國總統特朗普宣布的對墨西哥商品加征關稅實施日期前，美國與墨西哥上周末就移民問題達成協議，一場新的關稅大戰得以避免。



環球時報報道，8日，特朗普連發數條推特盛贊協議的“重大意義”，並稱墨西哥將立即開始大量購買美國農產品。話音未落，美國輿論的質疑聲撲面而來。有的強調，移民問題協議中根本不涉及採購農產品的內容；有的披露，協議的主要內容早前就已經達成，繞了一個圈子後墨西哥並沒有新的實質性讓步。故意製造危機然後宣稱勝利的“老把戲”也好，鞏固支持陣營的選舉策略也罷，白宮導演的這出戲讓世界又一次見識了什麼叫任性。



世界貿易組織（WTO）前總幹事帕斯卡爾·拉米公開批評美國的做法如同“劫持人質”。美國CNBC稱，白宮利用關稅將經濟武器化是在玩一場危險的遊戲，現在已經很清楚，無論朋友還是對手都比以往任何時候更想探尋替代美國主導的體制。



不管白宮打的什麼算盤，墨西哥現在想必更能體會“任人欺壓”的滋味，這也再次印證了墨西哥的那句諺語：“墨西哥的不幸，在於離上帝太遠，離美國太近。”路透社稱，墨西哥避免了特朗普尋求的最大移民讓步，但隨著他開始連任行動，墨西哥將在新的譴責威脅面前比以前更加脆弱。美國前駐墨西哥大使卡洛斯·帕斯奎爾說，如果美國想用經濟手段推行國家安全政策，墨西哥總是處於脆弱一方，這無疑讓墨西哥上面懸著一柄達摩克利斯之劍，“永遠處在危險之中”。



墨西哥《改革報》抱怨稱，美墨邊界墻是特朗普及其支持者推動其劇情發展的“麥高芬”，邊界墻本不存在，而美國將墨西哥設置成其最大的假想敵。他首先創造一個敵人，然後虛構全國緊急狀態，隨後宣稱只有自己才是拯救者，而事實上一切都是捏造的謊言。



“我的反應是，劫持人質似乎起了作用。”8日接受路透社採訪時，WTO前總幹事帕斯卡爾·拉米批評美國的所作所為違反外交精神。拉米說，“為什麼要有法治，那是因為人們相信它比叢林法則更好。很多人不喜歡叢林法則，因為有些人很強大，有些人很弱小，他們不希望強者總凌駕於弱者之上。”



踐踏規則、肆意欺凌從長遠看害的是美國自身。“用關稅將美國經濟實力武器化是一場危險的遊戲”，美國CNBC8日稱，美國的經濟武器仍是世界上最強大的，儘管美國在全球GDP中所占的份額已從二戰後的近一半降至目前的約24%。白宮將從使用經濟武器中獲得多少好處仍有待觀察，現在已經很清楚的是，無論是朋友還是對手都比以往任何時候更想探尋替代美國主導的體制。這樣的轉變將需要數年時間，涉及巨大的成本，並分階段展開。然而，美國經濟力量的持續過度使用，讓這種曾經不可想象的情況變得更加可行。