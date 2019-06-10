湖南出台十措施整治扶貧領域形式主義突出問題

（图片来源于网络） 中評社北京6月10日電／近日，湖南省結合全省脫貧攻堅實際，出台十條措施解決扶貧領域形式主義突出問題、切實為基層減負。



減少填表報數。發揮建檔立卡信息系統和湖南省精准扶貧基礎數據平台作用，加強部門間數據共享和比對。扶貧信息數據主要通過建檔立卡信息系統上報，不再要求縣以下單位通過其他渠道提供；堅決管住村級填表報數，除按國務院扶貧辦要求每年開展扶貧對象動態調整外，不得要求鄉村幹部進村入戶填表報數；充分發揮鄉村扶貧工作站（室）專職信息員作用，利用信息員開展檔案資料收集、填報、管理等工作。



精簡發文數量。加強發文計劃管理，嚴格發文審批，工作相似、內容相近，能合併的合併發文，沒有實質性內容、可發可不發的一律不發。凡現行文件已經部署且仍然使用的，上級機關已發文到縣或已公開發文的，全省會議已印發會議材料的，一律不再重複發文。確需發文的要簡明扼要，除中長期規劃等文件外，其他規範性文件或綜合報告不超過5000字，專項工作報告不超過2000字。2019年發給縣級以下的文件減少30%－50%。



減少會議頻次。加強會議統籌，嚴格控制會議次數、規模和時間，提高會議實效。凡主題接近、內容相關、參會人員相同或交叉的會議，一律合併套開。嚴格控制全省綜合性會議，重點壓縮專項業務性會議，每年全省扶貧綜合性會議原則上不超過2次，2019年開到縣級以下的會議減少30%－50%。精簡會議流程，原則上只安排1位領導做主題報告或講話，一般不安排分組討論，會期一般不超過半天。除必須現場出席和涉密類會議外，其他有關會議，主要採取視頻會議形式召開。



規範材料報送。實行文件報送歸口管理，一個口子對下，杜絕多頭布置、重複布置，切實減輕基層負擔。市、縣原則上每半年報送1次脫貧攻堅綜合材料，單項工作只提供基本觀點、基礎素材、基本數據，原則上不得統一要求基層形成詳細的文字材料。凡是口頭上、電話上能夠說明清楚的，一般不再要求基層再提供書面材料。



優化考核評估。充分聽取基層意見，完善考核評估體系，精簡指標，簡化流程，每年全省只組織1次綜合性考核。強化結果導向，考核評估一個地方和單位的脫貧攻堅工作，關鍵看有沒有解決實際問題、群眾的評價怎麼樣。不得簡單地將有沒有領導批示、開會發文、台賬記錄、工作筆記等作為工作是否落實的重要標準。做好考核評估銜接統籌，凡申請脫貧摘帽的貧困縣的省級考核評估與退出評估驗收原則上合併進行。市一級原則上使用省對縣級考核評估結果，不再另行組織實地考核。市州及相關部門不得開展脫貧攻堅專項考核和第三方評估。