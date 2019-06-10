黑龍江：對省教育廳等部門開展專項巡視巡察

中評社北京6月10日電／經黑龍江省委批准，十二屆省委第五輪巡視第二批次將對佳木斯市向陽區、前進區、東風區，大慶市薩爾圖區、讓胡路區、肇州縣、肇源縣，伊春市鐵力市，黑河市嫩江縣、五大連池市、遜克縣等縣（市、區）開展常規巡視；對省教育廳、衛生健康委員會、工業和信息化廳、生態環境廳等部門開展“整頓機關作風、優化營商環境”專項巡視巡察上下聯動。6月5日，11個省委巡視組已全部進駐第二批次各被巡視單位。



5月29日至6月5日，被巡視地區和單位分別召開巡視工作動員會，各省委巡視組向被巡視地區或單位黨組織主要負責人傳達了省委書記張慶偉在省委書記專題會聽取十二屆省委第四輪巡視綜合情況匯報時的講話精神，通報了有關工作安排，對做好巡視工作提出要求。



巡視期間，開展常規巡視的巡視組主要受理反映縣（市、區）委和人大常委會、政府、政協黨組領導班子及其成員，人民法院、人民檢察院黨組主要負責人，以及下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。開展專項巡視的巡視組主要受理反映被巡視單位領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於形式主義官僚主義、幹部不擔當不作為、不依規依紀依法辦事、群眾“辦事難”和其他違紀違法等方面的舉報和反映。受理信訪時間以巡視公告為准。



來源：中央紀委國家監委網站