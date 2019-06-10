郭台銘提初選備案機制　遭曾永權否決

國民黨副主席曾永權。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天正式公布2020“總統”初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列。至於郭日前建議要有備案機制一事，黨中央提名協調小組召集人、副主席兼秘書長曾永權表示，經過中常會通過的特別辦法和作業要點中，沒有所謂備案機制，所以是尊重參選人個人意見。



今天的初選名單是由曾永權率領提名協調五人小組，在國民黨中央黨部中山廳公布。



會中媒體詢問郭台銘之前建議的備案機制，被形容是暗殺條款，國民黨有考慮納入初選規則中嗎？



曾永權對此表示，參選人的個人建議黨中央表示尊重， 但經過中常會通過的特別辦法和作業要點中，沒有所謂備案機制。



媒體另外詢問，前“立法院長”王金平最終選擇不參加初選，黨中央後續跟王怎麼協調合作？



曾永權表示，上周四他們五人小組拜會王金平時，向王報告初選流程後，王當下只有簡單說他不參加初選，但是會勤走基層團結力量，作為國民黨資源，不讓期待2020政黨輪替的民眾失望，當下他們是都嚇了一跳，頓時啞口無言，但之後看到王的聲明，對於王的精神表示敬佩。



曾永權強調，他當天也馬上報告主席吳敦義此事，吳會在適當時間再去探望王金平，維持密切聯繫，因為只有團結才能讓國民黨勝選，不讓民眾失望。