破解熟人社會監督難題

端午節前，昆明市石林縣紀委監委組成6個監督單元組，深入田間地頭、蔬菜大棚、育苗基地等農業生產一線，開展專項監督檢查，了解農機補助、良種補貼、農資直補發放落實情況，查找以權謀私、虛報冒領、優親厚友、貪污侵占惠農資金問題線索。圖為單元組成員在長湖鎮舍色村向群眾了解情況，排查問題線索。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月10日電／如何整合監督力量，補齊監督短板，提升監督效果？雲南省昆明市紀委監委探索建立了“力量統一調配、信息資源共享、節奏同頻共振”的“單元制”監督機制，以單元組為單位開展交叉滾動式監督檢查，有效破解熟人社會監督難題。



“請大家嚴格遵守工作紀律，在保密承諾書上簽字……”5月30日7點30分，在雲南省昆明市紀委監委機關辦公樓前，第六監督單元組工作人員集結完畢，組長當場拆開任務信封：“我們今天的任務是專項檢查官渡區排查整治‘天價煙’背後‘四風’問題。現在出發！”駛向目的地的途中，大家熱烈討論著具體的行動方案。這是昆明市紀委監委開展“單元制”監督的一幕。



昆明市紀委監委持續深化履行監督第一職責，面對基層監督中的難點堵點痛點，整合力量、創新機制、延伸觸角，探索建立了“力量統一調配、信息資源共享、節奏同頻共振”的“單元制”監督機制，形成分級負責、兩級捆綁，全面覆蓋、重點突出，上下聯動、一體推進的立體監督新格局，使監督更精准、更聚焦、更有力。



看點1 盤活資源，增強監督合力



“單元制”監督機制，即“1個監督檢查室＋4個派駐紀檢組＋2個縣（市、區）紀委監委”組成一個監督單元，採取統籌派單和自主研判相結合的方式，定期或不定期在單元組範圍內和單元組之間開展交叉滾動式監督檢查。



“隨著監察體制改革逐步深入，監督對象範圍擴大，點多面廣，現有的紀律監督、監察監督、巡察監督、派駐監督需要一個有效機制將其整合。”昆明市紀委監委黨風政風監督室主任李曉雲介紹，“我們探索建立的‘單元制’監督機制，目的就是整合監督力量，補齊監督短板，提升監督效果。”



據悉，昆明市紀委監委充分盤活監督資源，通過內引外聯組建“單元制”監督人才庫。對內挑選精兵強將，分別由市紀委監委各監督檢查室、派駐紀檢組，縣級紀委監委推薦1至2名業務骨幹進入“單元制”監督人才庫；對外抽調審計、財政、發改等系統的專業人才納入其中。“術業有專攻，專業人才的加入，能夠讓監督檢查更深、更細，曾經難以發現的問題現在無處遁形。”昆明市紀委監委黨風政風監督室副主任尹韶泉介紹。目前全市劃分為7個單元組，各單元組成員按照“一事一抽調”原則，從監督人才庫中選取，組長按照“一事一授權”原則指定，市紀委監委黨風政風監督室負責聯繫各單元組，統籌組織、協同配合，實現力量集成。



幹中練，練中學。昆明市紀委監委把“單元制”監督作為培養和鍛煉幹部的重要渠道，每輪“單元制”監督結束後，市紀委監委黨風政風監督室都舉辦一期“紀法課堂”，來自各個單元組的“精兵強將”和大家一起分享自己的“拿手絕活”，大家在學習交流中不斷提高本領。



市紀委監委對人才庫人員定期考核篩選，對黨性強、業務精、有擔當、敢作為的幹部積極向組織推薦，對工作不力、責任心不強的清理退庫。截至目前，“單元制”監督人才庫儲備“人才”107名，已抽調79人次開展“單元制”監督。

