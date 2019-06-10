紐約華裔美甲店員與顧客口角　被洗甲水潑傷

中評社北京6月10日電／據美國《世界日報》報道，紐約皇后區牙買加一家華裔經營的美甲店日前發生襲擊事件，一名非洲裔顧客因與華裔店員發生口角，將洗甲水潑向女店員，導致受害人眼部受傷，警方日前發布嫌疑人的照片，呼籲知情者提供線索；店主鄭湯米（Zheng Tommy，音譯）8日表示，接手這家指甲店後常會遇見無理客人，已不止一次發生店員被打事件，很是無奈。



根據警方消息，4日下午3時50分左右，一名非洲裔女性顧客在牙買加霍利斯大道（Hollis Avenue）199－28號的“Shiny Star Nails”美甲店內，與一名44歲的女店員發生口角。



警方稱，語言衝突逐漸升級為肢體衝突，這名非洲裔嫌犯將洗甲水砸向受害人臉部，導致其眼睛受傷，隨後逃跑；警方趕往現場後將傷者送往附近醫院救治，所幸傷情穩定。



該美甲店店主鄭湯米8日表示，約在一年前接手這家店鋪，當地華裔居民不多，以非洲裔與西語裔為主。



他表示，美甲店薪水不高，每服務一名客人的平均時間在十多分鐘到一個小時，常會遇見無理的客人；不過，因之前布魯克林紅蘋果美甲店事件，他叮囑店員不要與客人發生衝突，“有時候就一句不喜歡，人家就不付錢了，我們只能讓她走。”



類似的襲擊事件也並非初次發生，鄭湯米說，另一位雇員在4日也遭遇其他非洲裔顧客的襲擊，“一般沒什麼事就算了，在人家地盤做生意，有時候沒辦法。”



鄭湯米表示，案發當日113分局的警察很快出警調查，並於7日在附近商家張貼了嫌犯的通緝照片。



根據警方提供的照片，嫌犯為中年非洲裔女性，體型較胖，作案時身穿條紋連衣裙，若有民眾看到與照片中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線（800）577－TIPS（8477），也可登錄止罪網站nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637（CRIMES），然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。



來源：中國僑網