鄭文燦：桃園很歡迎陸客　希望慢慢回來

鄭文燦表示，桃園對於陸客是歡迎與友善，希望陸客慢慢回來。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月10日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦上午受訪表示，陸客現在自由行也非常多，桃園基本上對陸客是歡迎與友善的，桃園希望陸客慢慢回來，也希望他們能夠多到桃園，這跟桃園歡迎東南亞旅客作法一樣，目前南向政策中，泰國來台觀光客成長幅度相當大，大部分是搭廉航的年輕旅客，桃園要極力爭取。



桃園市政府觀光旅遊局為了吸引東南亞旅客，6月20日至24日帶領業者前進曼谷推觀光，大手筆送出超值優惠方案，桃園市政府上午在市府綜合會議廳舉行“前進泰國.桃園旅遊推介記者會”，鄭文燦會後接受中評社採訪，做了以上表示。



市府這次前往泰國推廣，希望以活潑有趣的標語“桃園水晶晶”來傳遞桃園之美，以當地熟悉的口語表達來拉進距離，強化宣傳力道。



泰文的水和台語的美發音相同，水在泰文中有＂漂亮＂的意思，晶晶則代表＂真的＂，所以水晶晶sui－jing－jing代表真的漂亮。而台語的水亦有美麗、漂亮的意思。



在開放泰國免簽措施帶動下，泰國觀光客來台穩定成長，台灣也成為泰國年輕人最想去的旅遊地點之一。



近年泰國中產階級興起，小資旅遊夯，許多泰國旅客選擇深夜航班抵達台灣，並且夜宿桃園機場，等待機場捷運6點發車後直接前往台北。



市府觀光旅遊局看見商機，透過“交通部”“觀光局”泰國辦事處的協助，與台灣虎航及本市旅宿業者共同合作，推出搭乘台灣虎航IT506航班加桃園住宿一晚只要＄6，490泰銖起的超優惠價格，讓深夜抵達的旅客不用打地鋪睡機場，用優惠價格到桃園旅館舒舒服服睡一晚。



這也是桃園市府觀光旅遊局透過部落客行銷桃園之美，再次攜手向泰國行銷，桃園積極爭取日韓與泰國等東南亞旅客，難道桃園捨棄鄰近的大陸觀光客，不要“發大財”？



鄭文燦上午介紹桃園爭取泰國自由行觀光客的努力，也對陸客再度表達歡迎之意。



他說，陸客現在來桃園自由行也非常多，我們基本上對陸客是歡迎與友善的，我們希望陸客慢慢回來，也希望他們能夠多到桃園，這沒有問題，這是一樣的。



鄭文燦解釋，目前南向政策中，成長幅度相當大，大部分是搭廉航的年輕旅客，我們要極力爭取，日韓旅客主要是過去常常沒有在桃園住1天，我們希望日韓旅客能夠在桃園多住1天，所以這次桃園水晶晶團，我們是希望爭取泰國的旅客，搭配我們一條龍式的服務，能夠到桃園輕鬆自在遊。