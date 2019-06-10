意大利華人被辱　罵人者或將因人身威脅被起訴

中評社北京6月10日電／據歐洲時報意大利版微信公眾號“意燴”報道，日前，意大利維琴察（Vicenza）警方接到報警來到一家由華人經營的超市，處理了一場糾紛，鬧事的兩人被警方帶走。



意大利網站Tviweb報道，報警的是遭到侮辱的一名29歲華人店員。6月4日上午，維琴察市一對年齡分別為42歲、40歲的阿爾巴尼亞籍男女來到當地一家由華人經營的大型超市，打算購買一個蘋果手機的貼膜。當他們買完離開後，發現手機貼膜和自己的手機不合適，因此返回店裡要求換貨，然而手機貼膜已經被打開。



華人店員告訴他們，由於商品已經被打開因此無法退換。此時兩人立即憤怒起來，並對華人店員進行羞辱且大聲喊道：“屎一樣的中國人（Cinese di m…）”。隨後，甚至還弄翻了店裡展示的其它商品。



當警察接到報警趕到後，這兩人並沒有因此而停止，其中那名男子仍然情緒激動，並威脅店員說：“這事兒沒完，你得付出代價！”，並繼續弄亂店內的商品。



華人店員告訴警察說，他本來打算送給這兩人一個購買貼膜的代金禮券，但他們不接受。目前這兩人被帶到警局並進行身份核查，他們或將因人身威脅被起訴。



華人遭受歧視屢見不鮮



據意媒此前報道，4月25日晚，一名華人女子和母親去佛羅倫薩當地的一家超市買完東西後，由於對小票上的價格產生疑問，於是返回超市進行詢問，卻遭到收銀員的冒犯。



超市收銀員對這對華人母女大聲說：“如果你們不懂意大利語，就回到你們的國家去。”



“我會說意大利語，我母親不會，但這與是否應受到尊重毫無關係。”這名華人女子向電台講述道，“收銀員在眾多顧客面前大聲對我們講出那樣的話，好像我們是小偷一樣，但其實我們只是想要個解釋而已。”



“我和我母親感受到了侮辱，我們無法接受這樣的對待。”華人女子稱，在該超市也有其他顧客曾遭受到侮辱。報道稱，該華人女子隨後向涉事超市的管理層投訴。超市就此發布了一份聲明對華人母女進行道歉。



早在2019年1月，一名華人女子就因不懂意大利語，在米蘭一家連鎖超市購物時遭遇嚴重的種族歧視。



這名華人女子來到當地一家連鎖超市購物，期間想要向一名男子詢問貨架上擺放的一些瓶裝商品的價格。這名年輕男子遂開始了他毫無邏輯的攻擊，罵她“supercazzola”，而這一切竟然還被他自己拿手機錄了下來。“女士，這裡是意大利，你跟我說中文沒用。如果你想說中文，那就回中國去”。“給我聽著，cazz...di cinese（意譯：＊蛋的中國人），你們到我們國家來，摧毀了整個市場。別等我打斷你的腿，朝你腦袋上開槍”。



該事件當時在網絡上引起軒然大波，不光是華人社區對此感到憤怒，意大利網民也紛紛譴責。隨後該超市也發布公告進行道歉。



不止中國人，其他國家移民也頻遭歧視



除了中國人，被歧視的還有其他國家的移民，其中也包括那些已經獲得意大利國籍的人。



4月16日，都靈一名62歲的摩納哥男子在電車上被罵“屎一樣的摩洛哥人（Marocchino di m……），滾回你的國家去。如果你再浪費我們的時間，我就殺了你。”而該名摩洛哥男子是一名殘疾人士，當時已取得意大利國籍，是意大利公民。當晚，他的輪椅難以被電車上的安全帶固定，於是電車司機讓男子下車，但男子卻不情願。隨後司機試圖聯繫公交公司的服務中心來解決問題，就在此時，男子開始被一些乘客辱罵。直到20分鐘後，司機找到了確保輪椅安全的方法，電車出發了，事件才得以平息。



來源：中國僑網