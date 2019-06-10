“穿透式”監管淨化藥品市場環境

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月10日電／據《經濟參考報》報道，財政部將組織部分監管局和各地財政部門開展醫藥行業會計信息質量檢查工作，通過對醫藥銷售環節開展“穿透式”監管，對醫藥企業費用的真實性、合規性開展大檢查。



網民指出，藥企銷售費用畸高的問題被詬病已久。此次財政部聯合國家醫保局檢查主流藥企，是國家應對藥品價格虛高的有力舉措，有助於規範市場，減少藥品銷售上的“灰色地帶”，長遠來看有助於減輕藥企的銷售費用負擔，利於規範經營、有高質產品的藥企發展。



網民“華夏”認為，此次檢查劍指藥企銷售費用真實性問題，剖析藥品從生產到銷售各個環節的成本利潤構成，揭示藥價形成機制，為綜合治理藥價虛高、解決人民群眾“看病貴”問題提供第一手資料。醫保局介入其中，或是想更清楚了解藥企運行成本，便於後續出台更有針對性的醫保控費政策。



網民“王穎”表示，目前整個醫藥行業合規問題已經提上日程，此次檢查的內容很明確，這些都是需要企業重點規範的內容。檢查內容和時間表都全部披露，具體地告訴了企業應該怎樣做，這更像是國家有關部門發布的合規操作指南，通過政策性措施指導企業如何做到合規經營。



“希望通過這一次對藥企的財務檢查，把藥企虛高的銷售費用降下來，讓利於民，把藥價也降下來。另一方面把這些費用投到研發上，來提高企業的競爭力。”網民“清源”說。



網民“江宇”指出，對醫藥銷售環節開展“穿透式”監管，減少藥品銷售上的“灰色地帶”，長期來看是有助於減輕藥企的銷售費用負擔的，尤其是創新型的藥企。建議政府推進產業整合、保護知識產權，引導醫藥企業轉入醫療信息化、現代物流等新領域，實現雙贏多贏。



網民“雨文”認為，政策趨嚴，未來的藥品市場將面臨洗牌。因循守舊，故步自封，只會讓藥企淘汰出局。創新性的服務、創新性的藥品將成為醫院市場營銷的主流。醫藥創新活力被激發，群眾的用藥安全和健康也將更有保障。



來源：經濟參考報