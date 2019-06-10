促消費新政密集落地　更多細則將出

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月10日電／端午小長假期間，我國消費潛力集中釋放。以旅遊為例，文化旅遊部6月9日發布的數據顯示，端午小長假全國國內旅遊接待總人數9597.8萬人次，同比增長7.7%；實現旅遊收入393.3億元，同比增長8.6%。而作為打造強大國內市場的關鍵環節，新一輪促消費新政還在密集落地。端午小長假前一天，國家發展改革委、生態環境部、商務部三部門聯合發布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019－2020年）》（以下簡稱《方案》），聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，增強市場消費活力，提升消費支撐能力。



這僅僅是促消費政策紅利釋放的前奏。記者從業內獲悉，在汽車、家電、文化、旅遊等消費領域的“大頭兒”上，培育消費新增長的方向已經明確，相關細則正在加快完善，有望近期出台，從而為全面激發居民消費潛力提供更大動能。



自廣東打響放寬汽車限購“第一槍”後，《方案》再次從全國層面加碼促進汽車消費，其中，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用等新政。



全國乘用車市場信息聯席會副秘書長崔東樹在接受《經濟參考報》記者採訪時表示，汽車類商品在限額以上社會消費品零售額中的占比超過1／4，但從近期數據來看，汽車市場形勢不容樂觀。中國汽車工業協會最新數據顯示，4月乘用車產銷分別完成166萬輛和157.5萬輛，環比分別下降20.5%和22.0%，同比上年分別下降17%和17.7%。



業內人士對記者表示，《方案》的出台有助於穩定市場預期，但是要真正激發市場潛力、刺激居民消費，還需要更多細化政策落地。此外，各地將在《方案》指引下，加快出台和完善具體措施，以往因限購等手段抑制的市場需求有望快速得到滿足。“未來將更多引導家庭車輛的使用，增加進入擁堵區域的成本和約束，同時從限制購車轉為鼓勵家庭購車，實現真正的管理交通而不是行政約束購買行為。”崔東樹說。



值得一提的是，今年年初國家還出台了汽車下鄉等刺激消費政策。崔東樹認為，在積極推動農村車輛消費升級的政策指引下，相關優惠政策或加速落地，從而快速打開農村汽車消費空間。



除了挖掘新車消費需求，記者還從商務部了解到，《二手車流通管理辦法》正在抓緊修訂，嚴防二手車限遷政策“回潮”，繁榮二手車市場。同時，在汽車後市場方面，積極研究促進汽車後市場發展的政策措施，深挖汽車後市場潛力，形成新的消費增長點。



作為消費市場的另一重要領域，去年家電消費占限額以上社會消費品零售總額的比重位列第五。對於如何發掘這部分消費潛力，國務院發展研究中心市場經濟研究所所長王微對《經濟參考報》記者表示，當前鼓勵家電消費的政策措施最重要的是把推動家電產業的整體轉型升級，同滿足居民高品質家電產品的需求更好地結合起來。目前我國家電普及率已經很高，城鎮家庭每百戶家電保有量趨於飽和狀態，但依然有更新、升級空間，特別是綠色節能智能家電。



“接下來的政策將從兩端發力，一是加強供給側改革，促進綠色節能和智能家電的持續升級，二是在需求側培育新的消費理念和消費需求，打造高品質消費增量，最終刺激家電產品改善型消費潛力釋放。”王微說。



這在上述《方案》中也有體現。《方案》明確，持續推動家電和消費電子產品更新換代。鼓勵消費者更新淘汰能耗高、安全性差的電冰箱、洗衣機、空調、電視機等家電產品，有條件的地方對消費者購置節能、智能型家電產品給予適當支持。



根據國家發展改革委測算，參照上一輪“節能產品惠民工程”補貼政策，若在全國推廣節能惠民補貼，2019年至2021年期間，預計就可以增加1.5億台高效節能智能家電的銷售，拉動消費約7000億元。記者了解到，目前一些地方和商家已經啟動了節能家電補貼政策以及“汰舊換優”促銷活動，接下來有望在更多地區推廣。



“從發展趨勢看，汽車後市場服務、家電定制和中央集成等全流程一站式服務存在巨大發展空間，未來汽車和家電服務將超越產品本身，成為更大的消費領域。”商務部研究院流通與消費研究所副主任關利欣對《經濟參考報》記者表示。



除了汽車、家電等熱點產品消費外，我國育幼、家政、醫療、文化、旅遊等服務消費也在全面發力。以文化旅遊為例，記者獲悉，今年將推動建設重要旅遊區和國家級重點文化項目，實施文化旅遊提升工程。在推進國際旅遊消費中心建設的同時，深度挖掘鄉村旅遊潛力。加大力度支持郵輪游艇、旅居車等消費發展以及冰雪經濟發展。



地方已經在加快行動。陝西省提出，2019年全省預計新建、改建重大文化旅遊項目1300個，總投資達1500億元；海南將創建國家全域旅遊示範區，實施瓊港澳游艇自由行，加快發展郵輪產業。



在關利欣看來，旅遊等服務消費增速已經遠高於商品消費增速。未來進一步挖掘居民消費潛力的著力點應該放在商品消費的創新和服務消費升級上，以消費引領供給創新和產業升級，從而推動形成強大國內市場。



來源：經濟參考報