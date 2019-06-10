柯笑得燦爛：內部民調一對一我贏韓很多

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 現場媒體採訪台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲10日受訪時自爆，他看自己內部的民調，如果是一對一，他贏中國國民黨高雄市長韓國瑜很多耶！哈哈哈哈。柯一說完就趕緊“閃人”要回市長室，但媒體記者仍追上去問，有贏20%？柯笑說，沒有啦，20%還得了。



至於是否可能蔡柯配、柯蔡配，柯文哲則自信地回應，“哪裡需要”。



半年以來各項針對2020的民調，都是以“三足鼎立”的方式進行，其中韓國瑜更是獨占半年的鰲頭，儘管近期人氣有下滑，但都穩定領先綠白。



柯文哲10日出席“Give543贈物網”記者會後接受媒體訪問，被問到前“行政院長”賴清德批評投給柯文哲就沒辦法守護台灣時，柯突然神來一筆地說，老實講，他最近在看民調，有個很奇怪的民調，如果2020是一對一，他會贏韓國瑜很多耶！哈哈哈。柯的神情顯得非常歡樂。媒體急著追問是哪一份民調？柯則說，是我們自己內部的民調啦。



柯文哲一說完，因為已經到結束訪問的時間了，便在幕僚的掩護下急著“閃人”，但媒體記者還是不放棄地追出門外追問，有贏20%？柯笑說，沒有啦，20%還得了。媒體持續追問，那有超過10%嗎？是要宣布參選的嗎？柯文哲則未多做回應，僅拋下一句，要不要送一份資料給你？哈哈哈。