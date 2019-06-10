北市府不去海峽論壇？柯文哲：有好多天可想

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲出席“Give543贈物網”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）針對陸委會指“不樂見地方縣市政府或團體參加海峽論壇”，中國國民黨執政的高雄市、花蓮縣、雲林縣、台中市等都不出席，無黨籍台北市長柯文哲10日受訪時表示，不需要預設立場對方要做什麼壞事，我們內部還在討論這個問題，還有好多天可以想。



第十一屆海峽論壇預定15日在福建登場，陸委會副主委兼發言人邱垂正6日下午稱，陸方辦此活動意在統戰分化，因此會持續善意提醒台灣赴陸參加者要注意不要違法，也“不樂見地方縣市政府或團體參加”，且會對申請入台的陸方人士進行嚴審，不准來台出席。隨後陸續傳出高雄市、花蓮縣、雲林縣、台中市等國民黨執政地方縣市正副首長不出席或取消組團。



台北市政府過去4年都會指派副市長鄧家基出席海峽論壇，今年會否派鄧參加，成為媒體焦點。



柯文哲10日出席“Give543贈物網”記者會後接受媒體訪問時表示，老實講，好像陸委會這樣一講，大家都不敢去了，他的人生態度是不需要先預設立場，想說對方一定要做什麼壞事，對方什麼都還沒講，一大堆人就不去了，這也是奇怪。



柯文哲指出，我們內部也還在討論這個問題，反正海峽論壇是15日舉辦，今天是10日，還早，還有好多天可以想。