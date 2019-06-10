駁陸委會扣紅帽　曾永權挺海峽論壇

國民黨副主席曾永權。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月10日電（記者 張嘉文）海峽論壇15日於福建登場，陸委會視為統戰工具連日放話，且不准在台舉行相關活動。將代表中國國民黨率團出席的國民黨副主席曾永權表示，陸委會的說法荒謬，會讓“中華民國”消失的其實是民進黨，海峽論壇是兩岸最基層的交流，我們對兩岸交流抱持平常心。



陸委會日前表示，海峽論壇的統戰性質迄今不變，各界要詳查中國的政治意圖。陸委會也警告禁止個人、團體參加海峽論壇中涉及“民主協商”、探索“一國兩制”的活動，違者可依相關法令予以解散。



曾永權上午公布國民黨2020初選名單被詢及此問題，回應表示，海峽論壇是兩岸最基層民眾的交流，是勞工、工商界、青年、宗教等各行各業的大交流，也是例行年度的兩岸交流論壇，對於陸委會的看法，他感到非常荒謬。



曾永權強調，會讓“中華民國”消失的是民進黨，民進黨的“台獨黨綱”要建立台灣共和國，“中華民國”自然消失了；前“行政院長”賴清德說自己是“台獨”的務實工作者，“中華民國”也消失了；蔡英文執政三年來對外的重要談話，幾時講過“中華民國”？



曾永權說，海峽論壇是兩岸最基層的交流，沒有陸委會所講的那些事情，我們對兩岸交流抱持平常心。