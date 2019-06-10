工程界動員　組織後援會挺蔡英文

土木技師公會全聯會召開記者會，宣布發起“工程界挺蔡英文後援會”連署。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月10日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日就會有結果。土木技師公會全聯會10日號召近50名成員，召開記者會發起工程界挺蔡英文後援成立大會，他們認為在蔡英文近3年領導下已打好地基，台灣需要一位意志堅定、目標遠大的“總統”，因此將繼續支持政府，繼續支持蔡英文連任。



土木技師公會全國聯合會發起成立“工程界挺蔡英文後援會”連署，有包括民進黨“立法委員”施義芳、台灣省土木技師公會理事長張錦峯、台灣建築發展協學會創會理事長徐文志、電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平、台灣區電信工程工業同業公會理事長李金池等超過60名工程界參與連署，10日成立記者會中，超過50名連署成員高喊“小英再4年，台灣更安全”、“工程界挺小英”等口號，支持蔡英文連任。



至於同時間有獨派也有發起挺賴清德的活動，施義芳說，黨以團結優先，獨派的立場當然以台灣獨立考量，但在兩岸關係上還是要以和平的方式處理兩岸關係。



為何工程界挺蔡英文？施義芳表示，過去3年工程界感受政府效能最高的時候，2017年政府通過“都市危險及老舊建築物加速重建條例”，讓台灣屋齡超過30年的危險老舊建築能加速重建，在2018年底也大幅修正“都市更新條例”，對於現代城市風貌的建置注入希望，2019年則修正通過“政府採購法”，讓政府採購市場更符合公平性並更具競爭力。



施義芳強調，每棟美輪美奐的建築或是每座堅固不搖的橋樑，都是一張張規劃周延的藍圖，加上每一位堅守崗位持續努力的工程人員建造出來的成果，政府施政也是一樣的道理，台灣需要一位意志堅定、目標遠大的“總統”，帶領國家向前，不怕中國的威脅，開創新境界。



施義芳說，近3年執政團隊在蔡英文領導下打好地基，未來民進黨會是大步向前、展翅高飛的執政團隊，因此公會將繼續支持政府、支持蔡英文連任。



至於為何不是挺前“行政院長”賴清德，施義芳說，工程會裁撤時原本要併到各政府，他曾與賴清德多次溝通，希望工程會整個部門能到“國發會”，在溝通許久後才被接受，在溝通上賴有他的堅持。