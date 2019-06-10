金恆煒：若賴清德贏得初選　蔡英文會反輔選

凱達格蘭學校長金恆煒與楊憲宏（右）。（中評社 洪德諭攝） 民進黨初選觀察團10日舉行記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月10日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日會有結果。由部分獨派人士組成的民進黨初選觀察團10日召開“3個遺憾2個要求”記者會。對於蔡英文未鬆口敗選會支持前“行政院長”賴清德，凱達格蘭學校長金恆煒表示，若賴清德通過初選將得面臨孤軍奮戰，握有資源的蔡英文甚至還會反輔選。



民進黨初選觀察團10日舉行記者會，面對初選及政見會提出有人沒有運動家的民主精神、未充分準備頻頻看稿、台灣“總統”選舉聽不到本土語言3個遺憾，也提出不再更改初選時程與規則、黨務人員不可介入選舉行政官員保持中立2個要求。記者會有包括凱達格蘭學校長金恆煒、台灣社長張葉森、前“國防部長”蔡明憲、東華大學教授施正鋒等人出席。



台媒《自由時報》10日刊出“唯一支持賴清德”的全版廣告。金恆煒表示，他們從來不是支持賴清德，而是為了公平、公開、透明的初選選舉機制，面對這場初選作弊的罪魁禍首蔡英文，抵抗策略就是站出來支持賴清德，若初選沒有正當、合法性，歷史絕對會記上一頁。



談到8日民進黨的政見會，金恒煒說，面對輸了是否支持另一方的提問，賴清德回答得乾脆，蔡英文則是一貫不回答這個問題，若賴清德贏的話無法獲得蔡英文的支持，賴清德將面對2020孤軍奮戰，且握有資源的蔡英文甚至還會反輔選。



金恆煒強調，綠委段宜康說初選結果出來，會不會有全代會翻案，這就是蔡英文心裡的底牌，民進黨能走到今天靠的不是黨員而是人民，現在就看人民願不願意合作創造歷史，推翻獨裁不民主的作為。



金恆煒也呼籲，若賴清德最終贏了，在不平等的基礎下還能贏，民進黨的人應心服口服，並考慮支持賴，因為2020不是只有“總統”，還需要能帶領打贏“立委”選舉的母雞。