軍方與民進黨同心？蔡英文：被斷章取義

蔡英文接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席台北榮民總醫院新建醫療大樓動工典禮，會前受訪談到有關軍方過去跟國民黨親跟民進黨不親，現在和我們一樣同心的發言。她說，“我說的話有些被斷章取義”，軍隊已經走向專業化、國家化，我們軍方任務是保衛“中華民國”、保衛台灣，希望國民多給軍方支持、愛護他們。



蔡英文2個月前在嘉義對民眾開講，被錄下的直播影片中，她說軍方過去都和國民黨在一起，“和民進黨不親”，現在他們已經和我們一樣同心，一定要守衛台灣。



蔡英文今天出席隸屬退輔會的榮民總醫院新醫療大樓動工典禮，被媒體詢問，軍方與國民黨比較親是否講錯？蔡英文說，她說的話有些被斷章取義，威權統治者控制的政府，我們軍方與人民有些疏離，但是我們現在是民主化國家，軍隊走向專業化、國家化，我們軍方任務是保衛“中華民國”、保衛台灣。



蔡英文出席此動工典禮，“國防部長”嚴德發、退輔會主委邱國正、民進黨北投選區的“立委”吳思瑤也出席。吳屬新潮流“立委”，日前也曾與前“行政院長”賴清德在台北辦公室便當會拍到。



有關支持者刊登半版廣告力挺蔡英文連任，她表示，其實今天早上行程蠻滿的，幕僚有提醒她，她也有注意到這則廣告。她也非常感謝支持者，希望我們的整個初選可以順利。她也再度重申，只要蔡英文當“總統”就不會接受一國兩制，她一定守住台灣主權。



無黨籍台北市長柯文哲自己爆料，有內部民調顯示他大贏高雄市長韓國瑜。是否有柯蔡配、蔡柯配可能？柯則說哪有必要。對此，蔡英文說，她現在是不能評論民調，但是不管是台北市長或是高雄市長，大家希望他們多談市政。